Fuego en Corrientes: dos grandes incendios se desataron en el interior

Continúan los incendios a lo largo de la provincia y ayer informaron dos grandes incendios en dos localidades correntinas en zonas de bosques y esteros. Los bomberos y brigadistas trabajan en ambos lugares y realizan tareas para que no se propaguen.

Los focos ígneos de gran intensidad sucedieron en una zona de esteros en Boquerón al norte de la localidad de Mercedes y varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para extinguir el fuego.

“Seguramente el de Boquerón llevará más tiempo, como sucede en el portal Carambola que todavía sigue activo y tenemos personal trabajando ahí, son situaciones que no se van a modificar hasta que llueva”, indicó Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil.

El otro incendio se dio a la vera de la ruta 14, cerca de la localidad de Tapebicuá, en el lugar trabajan bomberos de Yapeyú en conjunto con la brigada de Paso de Los Libres para intentar sofocar el incendio.

“En Tapebicuá, es de pinos y eucaliptos la zona afectada en la que no habría tantos inconvenientes; aunque no se puede combatir (al fuego) tan rápido, sería algo dentro de lo normal y, en Boquerón, es un incendio dentro de un estero muy grande de esa zona y no se puede ingresar, entonces, se espera a que salga en algún punto”, explicó Lovinson a El Litoral.

Asimismo, con respecto a las características de los incendios, aseguró que cuando se dan en zonas de esteros es más difícil combatirlos por el complicado acceso al sector, a diferencia de lugares donde hay plantaciones forestales.

Además, Lovinson indicó que: “otro foco también se desarrolló sobre la ruta 14 en su intersección con la 36, cerca de Alvear hay un incendio forestal y están trabajando varias dotaciones de Yapeyú, La Cruz, Alvear, Santo Tomé y un avión hidrante. Estos últimos son de plantación de pinos y eucaliptos”, dijo.

“En Alvear está más controlado, en Tapebicuá comenzó hace poco tiempo, así que tendremos trabajo en toda la zona”, indicó ayer en horas de la tarde.

Por otro lado, con respecto al incendio en el portal Carambola continúa el fuego aunque, por el momento, está bajo control.

“No podemos dejar de mirar la zona por si se genera algún foco secundario, hay que estar atentos, porque tenemos hoteles, la Fundación Rewilding, el camping Carambolita, un área turística que debe ser protegida”, dijo.

“Tenemos entendido que para el jueves se esperan lluvias en algunas zonas de la provincia, ayer (por el lunes) llovió en algunos puntos, pero no mucha cantidad de agua”, concluyó.

Temporada de fuego en Corrientes, pero los bomberos dan pelea a los incendios.