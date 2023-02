La tajante respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si le copió el look a la China

Aunque pasó un año y medio desde que explotó el affaire entre Mauro Icardi y La China Suárez, Wanda Nara no pude librarse de la actriz. A la botinera siempre le mencionan a la mujer culpable de su mayor crisis con el jugador.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece) le preguntaron por las críticas que recibe en las redes por haberse cambiado el tono de pelo y lucir un look parecido al de la China.

Ante esos cuestionamientos, Wanda explicó que hubo una única razón por la cual decidió modificar el tono de su cabellera. "El cambio de look lo hice para una película. A mí no me gustaba como me quedó, al principio. Y a muchos les gustó. Pero seguramente vuelva al rubio", sostuvo.

Para que dejen de mencionarle a la China, la botinera dejó en claro que ya no le interesa saber nada de ella. "La verdad es que no la veo porque la tengo bloqueada. No tengo ni idea de lo que sube, o de lo que no sube. Lo veo por ustedes", concluyó.

Primicias Ya