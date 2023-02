El Torneo Reducido de Aranduroga abre la temporada de rugby

La 19.a edición del Torneo Reducido Top 9 de Aranduroga se jugará este fin de semana y abrirá la temporada 2023 de rugby en la región.

Old Lions de Santiago del Estero será uno de los nueve equipos participantes y defenderá el título que logró el año pasado cuando venció en la final al Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne).

El certamen sirve como preparación de los equipos participantes para las diferentes competencias oficiales que en el caso del NEA darán inicio el 25 de marzo.

El torneo tiene como particularidad que cada partido dura solamente 40 minutos (la mitad de lo normal), porque se busca que los protagonistas puedan tomar ritmo de competencia.

Serán parte del torneo que dará inicio hoy a las 15 en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club seis equipos de primera de la Unión de Rugby del Nordeste: Aranduroga, San Patricio y Taraguy de Corrientes, Curne, Regatas y Sixty de Resistencia. También estará el mencionado Old Lions, junto a San José de Paraguay (jugará el próximo Regional NEA) y Caza y Pesca de Formosa.

Los nueve equipos fueron divididos en tres zonas donde jugarán todos contra todos. Los ganadores de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a las semifinales de la Copa de Oro, mientras que los dos segundos restantes y los dos mejores terceros lucharán por la Copa de Plata.

Las zonas quedaron conformadas de esta forma:

Zona A: Aranduroga, Sixty y Caza y Pesca

Zona B: Curne, Old Lions y Taraguy.

Zona C: San Patricio, San José y Regatas Resistencia.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha 1: 15:00 Old Lions vs. Taraguy, 15:50 San José vs. Regatas, 16:40 Aranduroga vs. Sixty, 17:30 San Patricio vs. San José, 18:20 Taraguy vs. Curne y 19:10 Caza y Pesca vs. Aranduroga.

Cancha 2: 15:00 Sixty vs. Caza y Pesca, 16:40 Curne vs. Old Lions y 19:10 Regatas vs. San Patricio.

Para mañana quedarán los cruces de semifinales desde 14. La final de la Copa de Plata está prevista para las 17 y la de Oro desde las 18.

En forma paralela al torneo de primera habrá una competencia para la categoría Intermedia/Desarrollo con la participación de Aranduroga, Curne, Regatas, Sixty y Taraguy. Esta se jugará en una sola zona, todos contra todos a una rueda.