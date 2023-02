Peligran las cirugías cardiovasculares por falta de importación de insumos en Corrientes

El stock de insumos para cirugías cardiovasculares y otros tipos de procedimientos en Corrientes y el país se encuentra en riesgo, debido a la falta de reposición de materiales esenciales que son importados de otros países. En el Instituto de Cardiología, los productos se utilizan todos los días y la problemática comienza a afectar fuerte al sector.

La reposición de los productos se realizaba, en general, cada mes, lo que ayudaba a planificar procedimientos a largo plazo. Desde antes de diciembre, la disponibilidad de los mismos no es suficiente, a los equipos les cuesta cumplir con las operaciones programadas y demanda esfuerzos extra.

Fuentes cercanas a la institución cardiológica manifestaron que es una cuestión compleja y complicada de sobrellevar, pero hasta el momento pueden hacer frente a la situación: “Tenemos muchos inconvenientes con las importaciones de los insumos, está todo bastante estancado y hasta ahora no se suspendieron cirugías, pero siempre estamos muy cerca de eso”.

“Son muchos los productos que se necesitan para una cirugía pero sobre todo tenemos inconvenientes en aquellos que vienen de afuera por el tema de las importaciones”, indicaron a El Litoral.

Entre algunos insumos que faltan y llegan de afuera del país se encuentran: oxigenadores, de diferentes modelos; vías; dispositivos de derivación coronaria; jeringas y válvulas cardíacas.

“Estamos en un momento en que podemos suspender una cirugía para pasado mañana porque aparecen los insumos a último momento y tratamos de comprar a quien tenga. Antes se peleaban los precios, pero ahora estamos un poco complicados porque no hay oferta. Otros insumos de prótesis, por ejemplo, no se están consiguiendo. Hasta ahora podemos salir del paso pagando un poco más”, indicaron desde el Instituto.

En ese sentido, aseguraron que no solo sucede con procedimientos quirúrgicos sino también con otras intervenciones.

“Nos pasó con una persona trasplantada renal que nos costó conseguir los insumos para hacer el procedimiento. Nos falta también marcapasos y cardiodesfibriladores. Está difícil”, dijeron.

“Tenemos los proveedores habituales y estamos preguntando permanentemente cuando hacemos los pedidos de cotización y nos damos cuenta de quién tiene y quién no, pero nos mantenemos con el stock hasta el último día y hasta hoy, por suerte, apareció algo. Esto no quita que mañana no aparezca nadie y tengamos que suspender cirugías, es al azar lamentablemente”, manifestaron.

Los inconvenientes se vienen dando desde antes de diciembre, y cada vez empeora debido a la cantidad de operaciones que se realizan en un mes, esto puede poner en riesgo la vida de las personas.

“Ante esta situación mucho no podemos hacer porque si el Gobierno nacional no hace nada para cambiar esta problemática mucho menos nosotros”, explicaron desde el Cardiológico. “La situación es complicada porque imagino que si nosotros estamos pasando por esto, otras instituciones de mayor envergadura deben estar peor”, relataron.

“No sabemos si se solucionará, va a depender de la política del Gobierno nacional y es muy difícil trabajar en esta situación con la falta de productos que no son de fabricación nacional, limitarlos genera inconvenientes”, concluyeron.

