Conflicto en San Isidro por el carnaval: se manifestaron en plena avenida

Luego del conflicto trascendido por la falta de autorización de un show de carnaval en San Isidro, simpatizantes de una de las comparsas se manifestaron en plena ruta. Son integrantes de la comparsa San Isidro Berá, que con carteles y un parlante se manifestaron bailando.

El hecho ocurrió este sábado cuando simpatizantes de la comparsa se manifestaron en la avenida central de la localidad. El problema se había originado la semana pasada, cuando desde la Municipalidad se negó la aprobación del evento.

“El intendente de la localidad no le dio autorización para realizar un show de su propia comparsa. Entonces decidieron bailar y manifestarse de esa manera”, emitió la comparsa en un comunicado difundido este domingo en redes sociales.

“Después de tantos pedidos de colaboración al intendente para poder comprar los materiales y realizar sus trajes para poder bailar, solo tuvieron negativa de su parte, entonces decidieron hacer un show para recaudar fondos para poder comprar sus cosas. El show fue suspendido en varias oportunidades porque no les daban la autorización para realizar dicho evento”, explicaron.

“Es así como decidieron manifestarse bailando y en ningún momento pudieron hacerlo libremente. No les dejaban poner música, no les permitieron ingresar a la batucada y cuando pusieron un parlante para poner la música para poder bailar también les prohibieron”, sostuvieron. En los videos y fotografías se puede comprobar la llegada de la Policía de Corrientes a la zona para dispersar a la multitud.

La situación trascendió a medios provinciales la semana pasada cuando la exintendenta de la localidad, Vilma Ojeda, llamó a manifestarse ya que las autoridades del pueblo alegaron que el evento no se podía realizar por el inicio de la cuaresma.

En audios que se difundieron por las redes sociales se puede escuchar a quien sería Vilma Ojeda: “Ya me comunico con el comisario para avisarle que vamos a cortar la ruta. No vamos a dejar entrar ni salir a nadie. No pueden violar la ordenanza que nos autoriza a realizar el evento”.