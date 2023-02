Goya: alertan por estafas en páginas web

Alertan por estafas en páginas web y la Dirección de Tránsito de Goya pide prudencia a la hora de acceder al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito. Se trata de un documento que establece infracciones pasadas, necesario para acceder al carnet de conducir en la ciudad.

La Municipalidad de Goya difundió un comunicado en el que se recomienda prudencia y solo acceder a sitios oficiales para obtener el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito. Aclaran que las “boletas” del Cenat de sitios no oficiales no sirven en la Dirección de Tránsito de Goya. También recomiendan preguntar primero en las oficinas locales.

El perito en Accidentología de la Dirección de Tránsito, Alejandro Stortti hizo una aclaración sobre el trámite para el otorgamiento de la licencia de conducir. En particular, sobre un problema que registraron en la ciudad en los últimos días en la obtención de un certificado nacional de antecedentes de tránsito que se solicita en la Dirección de Tránsito de Goya.

“Se sacó una información para la ciudad de Goya, de que a varios goyanos se les estaba complicando el trámite en sí porque la primer diligencia antes de sacar la licencia es sacar un Cenat, que es un certificado nacional de antecedentes de tránsito”, explicó Storrti. “Todas estas cuestiones digitales estaba generando el Cenat, donde generaban una especie de trámite y cobraban por esa gestión. Salimos a explicar que el trámite de generar la boleta es gratuito. Hay sitios que son oficiales y sitios que no lo son”, mencionó.

Stortti dijo que “cada vez eran más las personas que se veían afectadas por esa cuestión”.

Según indicó el profesional, hay dos sitios oficiales. “Uno tiene que ver con la cuestión de Mi Argentina, donde se entra y directamente enlaza al link de la Agencia y la otra es la página oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las otras son páginas no oficiales donde te cobran por la gestión en sí. Obviamente la gente llegaba malísima. Aparte no le generaba la boleta que es la que a nosotros en la Dirección de Tránsito nos sirve, donde ahí figura si tiene o no infracciones de tránsito”, sostuvo.

El funcionario resaltó que el Cenat es “un certificado de antecedentes nacionales donde se hace una coparticipación de eso: el 70 por ciento queda para Nación y el 30 por ciento para la ciudad de Goya, en donde se enlazan los servidores de Nación. Si no se tiene infracciones en otras jurisdicciones no puede seguir su trámite de licencias hasta que no haga un descargo o pague una infracción donde cometió esa multa”, cerró el profesional en una entrevista con Radio Ciudad.