Valdés llega a Israel en busca de cooperación tecnológica para paliar los daños de la sequía

El gobernador Gustavo Valdés y su comitiva aterrizarán en horas de la tarde/noche de hoy en Tel Aviv, la capital de Israel, después de un viaje aéreo de 20 horas.

Las actividades de la comitiva oficial serán restringidas por el Shabat, el día sagrado para los judíos, en el que no se realiza ningún trabajo o actividad. La mayoría de los sitios cierran, el transporte no funciona y algunos lugares turísticos o de interés para el viajero no se encuentran abiertos al público.

Por eso, la actividad oficial para el mandatario y sus acompañantes arrancará el domingo o ya el lunes.

Valdés compartió ayer desde el aeropuerto un video en su cuenta oficial de Twitter, alrededor de las 21, en el que anunciaba que iniciaba una nueva misión comercial, esta vez, a Israel.

“Estamos partiendo rumbo a Israel. Estamos por ver actividades que tienen que ver con la tecnología y la producción, con riego fundamentalmente. Una serie de actividades que serán muy provechosas para la provincia de Corrientes”, dijo. La comitiva visitará universidades y empresas para interiorizarse sobre el sistema de riego, con el que el país de Oriente Medio lidia con la escasez hídrica.

Estarán en Jerusalén y Tel Aviv hasta el 31 de marzo.

Buscarán intercambio y cooperación a fin de poder hacer frente a la sequía que está golpeando a la provincia.

Valdés recorrerá una empresa que se dedica a proveer soluciones de monitoreo y control remoto para aplicaciones de riego y agua, basadas en las tecnologías de comunicación.

También estará en una firma que aplica las telecomunicaciones para desplegar un sistema que controla válvulas de irrigación, estaciones meteorológicas y bombas de agua. Además creó un sensor que se instala en las raíces de algunas de las plantas en los campos de producción y utiliza inteligencia artificial (IA) para leer las necesidades de agua de los cultivos.

La comitiva del gobernador está integrada por el subsecretario de Hacienda, Patricio Carando; el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza; el secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la Unne, Sebastián Slobayen; el ministro de Producción, Claudio Anselmo; la titular de la cartera de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; y el secretario de Agricultura y Ganadería, Norberto Mórtola.