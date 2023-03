“El que diga que levanta el cepo el 11 de diciembre y se soluciona todo es un chanta”

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este viernes que no es posible levantar el cepo en los primeros días de gestión del próximo Presidente. “Por favor, no le crean al que venga y diga levanto el cepo, un solo tipo de cambio, el 11 de diciembre se soluciona todo. El que te dice eso es un chanta, no hay otra palabra”, subrayó Rodríguez Larreta respecto de la política cambiaria argentina.

Y amplió: “Hablémosle a la gente con la verdad”.

En esa línea, el dirigente del PRO retrucó: “Si decís eso sos un mentiroso. Si alguien viene acá y te dice que el 10 de diciembre, como medida mágica, viene y el dólar se soluciona, no tenemos más problemas, un solo tipo de cambio y sin cepo... Suena bárbaro, pero va a buscar votos diciendo eso. Es mentira, no es fácil, porque si fuera fácil ya lo hubieran hecho”.

"Tenemos una inflación del 100%, con lo cual el dólar se desfasa mes a mes. Obviamente tenemos que tender a un solo tipo de cambio lo antes posible, pero no caigamos en la magia de que el 11 de diciembre va a venir Papa Noel con la varita y solucionamos el problema. No es serio decir eso, no es cierto", resaltó Rodríguez Larreta en diálogo con radio Mitre.