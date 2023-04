Jésica Cirio y Martín Insaurralde se separaron tras 10 años

El 2022 comenzó con fuertes rumores de crisis terminal entre Jésica Cirio (38) y Martín Insaurralde (52), y luego de varias desmentidas, ahora parecería que se acabó el matrimonio de los padres de Chloé (5).

"Jésica Cirio está separada de Martín Insaurralde", afirmó Rodrigo Lussich.

"Es de hace tres meses. Y me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja con alguien. Ella ya se está divirtiendo y haciendo de las suyas", detalló Mariana Brey.

Luego, el conductor de Socios del Espectáculos enfatizó: "Se terminó el amor".

En ese punto, Paula Varela explicó que "van a esperar al cierre de candidaturas" para blanquear la ruptura y que Jésica ya tiene "una casa en el barrio Highland Park de Pilar".

"Ya separada, Cirio pasa el 80 por ciento del tiempo en su casa de Cañitas, de capital, cosa que ella no podía hacer por cuestiones políticas cuando estaba mejor con él. Solo va a zona sur cuando él no está", contó.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez la conductora de La Peña de Morfi no quiso responder a la consulta de Ciudad respecto de que su situación conyugal.

Hace tres semanas, Paula Varela había contado en Socios del Espectáculo que Jésica Cirio ya había decidido alejarse de Martín Insaurralde y mudarse a una "casa en el barrio Highland Park de Pilar".

Los detalles de la supuesta separación de Jésica Cirio de Martín Insaurralde

No pueden blanquear ahora más que nada por el rol político de él, porque es un año electoral", explicó la panelista en referencia al jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires.

Quizá esperanzada en reflotar su relación de tras 10 años y una hija en común, a mediados de marzo Jésica Cirio había sido categórica ante Ciudad: "Voy a seguir viviendo el mismo hogar de siempre junto a Martín y Chloé".

Fuente: Ciudad.com.ar