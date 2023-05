Tienen 12 años, amenazaron a su escuela en La Plata y terminaron allanados

Las amenazas de bomba cometidas por adolescentes contra sus escuelas siguen en aumento. Al caso del menor de 17 años detenido en Martínez por supuestamente enviar intimidaciones por correo electrónico a 14 instituciones educativas, se le suma un nuevo hecho, esta vez en La Plata. Los alumnos en esta situación tiene 12 años: el blanco fue la EEM N°1 Raúl Scalabrini Ortiz, de la zona de Berisso.

El jueves por la tarde, a causa de esta nueva amenaza, personal de la Comisaría 1° de Berisso de la Policía Bonaerense allanó un domicilio en la jurisdicción por órdenes del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, con la colaboración de la Sub DDI de la zona. Incautaron dos teléfonos Samsung y Xiaomi, que podrán ser peritados. Ambos menores fueron identificados y quedaron sujetos al proceso penal.

Los chicos, lógicamente, no fueron arrestados, pero hicieron todo lo posible para que los investigadores los identificaran. Se filmaron mientras realizaban la amenaza al 911 y luego postearon el video en Instagram, que fue viralizado y llegó hasta la Policía Bonaerense, así como a gran cantidad de usuarios en redes sociales. “Si nosotros decimos que no hay clases, no hay clases y ya fue”, dice la leyenda en la story. “Escuela Media N°1 de Berisso, hay una bomba”, dice uno de ellos a la operadora que lo atiende.

Varios fiscales coinciden en que la proliferación este tipo de situaciones podrían traer cambios, como, por ejemplo, obligar a los padres de los menores que realizan amenazas a que paguen los costos de los allanamientos.