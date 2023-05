Silveira: “Nuestro primer objetivo es llegar a la final”

El Final Four de la Liga de Desarrollo se aproxima, y tendrá en una de las semifinales al Club de Regatas Corrientes, que por primera vez en su historia llegó a estas instancias decisivas en el certamen formativo. El duelo será frente al anfitrión, Instituto (1° de la fase regular), en el estadio Ángel Sandrín el viernes desde las 21 horas con transmisión en vivo de Basquetpass.

El ganador del encuentro seguirá en competencia por el título, y jugará la gran final el sábado desde las 20 frente al equipo que avance de la otra llave entre Oberá Tenis Club y Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

En la previa al importante choque frente a la Gloria habló el director técnico del plantel de jóvenes promesas, Alejandro Silveira, quien analizó el partido que se vendrá, y también hizo un balance de lo que fue una más que positiva temporada en LDD.

“Nosotros entramos cuartos, en el último partido de la fase regular, y ellos ya habían entrado antes. Pero eso no quita que una vez que comienza el partido las chances son 50 y 50”, arrancó expresando en relación al juego.

Analizando más detalladamente a su rival, dijo: “Por sobre todo tendremos que plasmar nuestra forma de jugar, y defender a los generadores de juego de ellos. Si bien son un buen equipo y muchos pueden anotar, pero si tenés controlados los dos o tres que toman más determinaciones, aumentan las chances”.

En cuanto a los objetivos del equipo tras haber logrado la clasificación, contó: “El objetivo que tenemos ahora es jugar los dos partidos del Final Four, ósea llegar a la final. Si logramos eso, automáticamente vamos a elevar la vara y el objetivo será ganar el torneo”.

Por otro lado, Silveira también hizo un balance de lo que fue la campaña del Remero, quien se metió en el desenlace del certamen quedándose 4° en la temporada regular con un récord de 26 victorias y 12 derrotas.

“Sumamente positivo el balance. Cuando se llega a una instancia alta en un torneo se muestra más el resultado, pero eso no quita que si no conseguíamos la clasificación el proceso no haya sido bueno”, reveló.

Continuando en el mismo eje, puntualizó: “Se fueron algunos a jugar otras ligas, y se sumaron los más chicos, que lo hicieron muy bien, y el equipo no sufrió cambios en cuanto al nivel deportivo”.

Esta no será una semifinal más para Regatas, ya que va a ser la primera vez que le toque estar en la definición de este certamen, y en cuanto a eso, Alejandro expresó: “No sé si son conscientes de lo histórico que lograron, pero seguro que lo disfrutan y saben que les ha costado mucho llegar hasta acá”.

Además, finalizó: “Creo que esto es una continuación de la línea de trabajo después de la pandemia, donde a partir de allí volvieron a haber chicos de Regatas en la preselección argentina, en las categorías formativas se llegó a las últimas instancias de la Liga Federal Formativa y ahora completar con la Liga de Desarrollo, lo que demuestra el buen trabajo que viene haciendo el club desde el minibásquet hasta las formativas”.