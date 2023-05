La recomposición salarial alcanza el 60%, 20 puntos por sobre la inflación en 5 meses

El Gobierno confirmó ayer el tercer aumento salarial para los estatales provinciales. Pagarán un 10 por ciento más al salario neto, lo que totaliza una recomposición 2023 del 60 por ciento en 5 meses, 20 puntos arriba de la inflación, de acuerdo con las estimaciones oficiales. El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, fue el encargado de detallar la medida.

El salario mínimo docente se eleva a 165.000 pesos. “Los aumentos salariales superan el 60% neto en lo que va del año, ganándole a la inflación acumulada estimada para mayo en 40%”, informó el gobernador Gustavo Valdés a través de su cuenta de Twitter.

El anuncio se realizó en horas de la mañana en dependencias del Ministerio de Hacienda. “Son tres aumentos en cinco meses. Le ganamos a la inflación”, aseguró el ministro.

El nuevo incremento del 10 por ciento en los haberes de mayo se aplica por fuera de la política salarial anunciada para el año, a fin de poder paliar el proceso inflacionario y 10.000 pesos extra para los agentes de Seguridad. Es el tercero consecutivo que aplicará la Provincia.

Detalles:

l Mayo: Incremento de 10% de la asignación de clase de todas las categorías.

l Se incorporan $10.000 netos de bolsillo al concepto 134 para todas las categorías.

l Se incrementa en $10.000 el concepto no remunerativo, no bonificable para los ex Combatientes de Malvinas.

Vialidad provincial: 10% al valor del Básico.

Seguridad: incremento de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (el mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía). $10.000 netos de bolsillo al concepto 179. Salud: para las Guardias Médicas 10% de incremento, mismo incremento para los Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.