Lanzaron un libro virtual que cuenta parte de la historia de Curuzú Cuatiá

El libro “Encontrando historias en la Sucursal del Cielo” ya está disponible en la biblioteca virtual de www.culturayturismocuruzú.com.ar. Es la obra número XXVI editada por la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá y se realizó en conjunto con la Fundación Tierra sin Mal.

“Seguir creciendo como ciudad, también significa crecer en cultura, frase que nos atraviesa y nos desafía permanentemente a generar propuestas innovadoras en esta materia”, explica el prólogo de “Encontrando historias en la Sucursal del Cielo” recientemente publicado en la biblioteca que se llama Julio Horacio Rodríguez.

La directora de Cultura de Curuzú, Virginia Aguirre Talamona, explicó que el proyecto nació en 2020 en plena pandemia. Los miembros de la fundación tenían 2000 fotografías antiguas de Curuzú Cuatiá digitalizadas y eso motivó a un grupo de personas a pensar en consecuencia. “Fue un trabajo muy arduo que duró un año y medio y que se cristalizó a través de las redes sociales donde fueron expuestas a la sociedad para que los vecinos de la ciudad pudieran contar las historias de las imágenes que recocieran. Así nos ayudaron a identificar personas, historias, lugares; la historia misma de la ciudad”, dijo la funcionaria.

La obra reúne una selección de las fotografías que fueron comentadas en las redes sociales (de las 2.000 que tenían los miembros de la fundación). “Hoy, en 2023 podemos decir que tenemos nuestro libro digital y que estamos trabajando para hacer la respectiva edición impresa”, agregó Aguirre Talamona.

“Encontrando historias en la Sucursal del Cielo” es una obra no convencional que rompe todos los esquemas literarios porque es un libro participativo en el que colaboraron muchas personas a través de las redes sociales y por lo tanto tiene muchos autores y reúne la historia de la ciudad de un período que había quedado en el limbo.

Se puede decir que especialmente este libro es un proyecto muy caro a los sentimientos, puesto que devolverá parte de la historia de Curuzú Cuatiá, representando así un caudal cultural con alto impacto para todos los sectores. “El impacto del que hablamos, refiere nada más y nada menos, a poner a disposición de todos, material que simboliza los cimientos sobre los que construyeron nuestros antepasados a la comunidad en la Sucursal del Cielo”.

“En lo personal me pasó algo muy loco porque cuando empecé este proyecto descubrí una fotografía de mi bisabuelo y de mi abuela que en ese momento tenía 15 años. Es una fotografía que no estaba en la familia y la persona que la tenía no sabía que eran mis parientes. Se trata de una foto que cuenta una historia familiar muy linda que la escuché en mi infancia: Mi abuela aprendió a manejar cuando tenía 15 años y le había robado el auto a mi bisabuelo que recién se lo habían traído de Buenos Aires. Como vivían en el campo salió con todos sus hermanos que eran 11 y así empezó a manejar en medio del monte. Cuando regresó a la casa fue un amigo de mi bisabuelo el que la defendió cuando le dijo que ella ya sabía manejar y por eso sería quien lo llevaría a todos lados. Así lograron salvar la situación. Esa anécdota picaresca de mi abuela que lo contó toda su vida, hoy tiene su imagen. Por eso considero que este es un proyecto que incluso a mí me tocó muchísimo y que sin lugar a dudas permitió rescatar parte de la historia familiar a través de esta y muchas otras fotografías que estaban guardadas y que hoy cuentan una historia”, relató.

Cabe destacar que el proyecto editorial comenzó en 2019 de manera muy casera. La primera obra editada fue “Pintando nuestra ciudad” que nació tras una exposición visual de la que participaron más de 80 aristas de diferentes edades de la ciudad y eso lo reflejaron en el libro.

Después para la feria del libro del 2019 lanzaron “Poesías de escritores curuzucuateños” ilustradas por artistas locales y para el 2020, en plena pandemia que realizaron la primera Feria Internacional virtual convocaron a 20 escritores de 19 países y 20 escritores de Corrientes y así nació la colección “Flor del Espinillo”, que realizaron de manera conjunta con la Fundación Esteros a cargo de Carolina Zamudio. Todas las obras fueron publicadas de manera virtual, están disponibles en www.culturayturismocuruzú.com.ar en la biblioteca que se llama Julio Horacio Rodríguez.

(VAE)