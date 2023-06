Juegos Culturales: el selectivo de Capital será a fin de mes en el Museo de Artesanías

La selección de los participantes de Capital que competirán en los Juegos Culturales Correntinos 2023 se realizará el 30 de junio a las 9 en el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT). Pueden inscribirse jóvenes de 12 a 18 años, adultos mayores (más de 60 años) y personas con discapacidad (12 a 18 años) en las disciplinas: canto solista, danza (individual y pareja), conjunto musical, teatro (unipersonal y grupal), dibujo/pintura, cuento, poesía, fotografía, historieta, videominuto y freestyle. Los que deseen competir para representar a la Capital tendrán tiempo de anotarse hasta el lunes 26 de junio, y para ello deben solicitar el reglamento al correo juegoscorrentinos@gmail.com

Este programa provincial está destinado a personas de 12 a 18 años y a adultos mayores (más de 60 años) de toda la provincia, en distintas categorías artísticas. Este año, divididos en las categorías: Sub 15 (de 12 a 15 años al 31 de diciembre de 2023); Sub 18 (de 15 a 18 años al 31 de diciembre de 2023), Categoría Única (de 12 a 18 años al 31 de diciembre de 2023) y adultos mayores de 60 años. En cada sección se podrá participar en las siguientes disciplinas: la categoría única (12 a 18 años) en conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta y danza libre; en las categorías Sub 15 y Sub 18 en canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza (pareja); y en el caso de Adultos mayores lo harán en canto solista, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, danza y teatro unipersonal. Se incorporó además una categoría para personas con discapacidad en la disciplina de fotografía y teatro unipersonal, para jóvenes de 12 a 18 años.

Selectivo

Los capitalinos interesados en participar de los Juegos Culturales Correntinos 2022 tendrán tiempo de anotarse hasta el lunes 26 de junio. Deberán pedir el reglamento al correo juegoscorrentinos@gmail.com y para más información podrán comunicarse al 379 4224720 o al 379 4559413 (de lunes a viernes, de 8 a 14).

El selectivo se llevará adelante el viernes 30 de junio, a partir de las 9, en el Museo de Artesanías Tradicionales ubicado en la esquina de Salta y Quintana.

En el caso de las disciplinas de cuento, poesía, videominuto, deberán enviar el trabajo al correo mencionado; y quienes participen por pintura/dibujo, historieta y fotografía, acercar su trabajo (listo para colgar) a las oficinas de la Dirección de Relaciones Institucionales del Instituto de Cultura (San Juan 546). En estos casos, también tienen tiempo de hacerlo hasta el lunes 26.

Cabe recordar que en el resto de la provincia también está abierta la inscripción para sus respectivos selectivos municipales. Los interesados deben acercarse a las direcciones de cultura de sus comunas.

Instancias

Los seleccionados en las instancias municipales llegarán a las etapas zonales que tendrán lugar del 7 de julio al 3 de agosto, en las sedes de Ramada Paso, Gobernador Martínez, Goya, Curuzú Cuatiá y Gobernador Virasoro.

La final provincial se llevará adelante el 11 de agosto y los ganadores representarán a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata, del 25 al 30 de septiembre, y en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores, del 11 al 15 de septiembre, en Las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

Cabe señalar que, debido al crecimiento del programa, desde el año 2012 la instancia provincial de los Juegos Culturales es una subsede del Certamen Pre Fiesta Nacional del Chamamé y varios de los jóvenes que fueron seleccionados han ganado la Gran Final y se consagraron Revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé.

