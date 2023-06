Elecciones: descubren 390 telegramas en los que no se consignó la cantidad de votantes

Se inició ayer el recuento definitivo de los votos de las elecciones del domingo y lo primero que hizo la Junta Electoral fue informar que se descubrieron 390 telegramas en los que no se consignó la cantidad de votantes. Por lo que la cifra definitiva de participación de los electores cambiará y rondaría el 65 por ciento final.

El yerro se evidencia en la web oficial del escrutinio definitivo. En la categoría “votos generales” de Senadores se consigna una cantidad total de 601.370, cuando en la pestaña de “votantes” figura la cifra de 527.028.

sos 74.342 votos corresponden a 74.342 votantes que no fueron consignados en 390 mesas, por error de los presidentes de mesa. Ocurrió en toda la provincia y no en una sola localidad.

De confirmarse que en realidad votaron 601.370 electores de 927.244, el porcentaje de votantes sería del 64,85%, una cifra acorde a las legislativas anteriores. Por ejemplo, en 2019 votó el 63 por ciento del padrón.De todos modos habrá que esperar hasta viernes o sábado, cuando concluya el recuento definitivo.

El Partido Justicialista alertó sobre estos errores y pidió explicaciones a la Junta Electoral. También alertó que en el escrutinio provisorio las cálculos de cantidad de votos de cada partido supera al total que se consigna en el gráfico de barras de cada categoría.

“No son errores que beneficien o perjudiquen a alguna fuerza. No hay nada de eso. No se cambiará la distribución de las bancas, lo sabemos. Pero queremos saber por qué ocurrió y qué están haciendo para que no se repita”, dijo a El Litoral el apoderado del Partido Justicialista, Félix Pacayut.

En tanto, el presidente de la Junta Electoral Sánchez Mariño explicó a El Litoral: “Arriba a la derecha del telegrama electoral hay un recuadro en el que los presidentes deben consignar la cantidad de votantes que fueron. Se descubrió ahora que había 390 mesas o urnas que no la tenían. Esto va a cambiar la cantidad votantes finales. Ya han aparecido algunos”.

“Los 390 telegramas son de toda la provincia, no de una localidad en particular. No quiero dar una cifra pero es muy probable que se alcance el 65 por ciento de participación total. Hay mucho control: si no se pueden constatar la cantidad de votantes con los certificados de escrutinio que vienen en la urna, se controla el telegrama de cada uno de los fiscales y finalmente están los troqueles del padrón. Todo está digitalizado a disposición para lograr un control efectivo. No hay posibilidad de no corregir esto”, agregó.

Se supo además que el correo envió telegramas hasta las 5.30 del lunes y que la demora se debió al peso de los archivos que en algunos casos superaba los 4 megas.

Goya y no Capital

El recuento de votos final se inició por la localidad de Goya y no Capital, como sucedió en las elecciones anteriores. La situación despertó cierta suspicacia por parte de los apoderados del Frente de Todos. Sin embargo, Sánchez Mariño aclaró: “Notamos que empezando por Capital, al avanzar con los municipios menores el cierre siempre se demora, ya que para cerrar hay que enviar todos al centro de cómputos y recién entonces se hace el cierre definitivo y como Capital agrupa el 30 por ciento del padrón todo se retrasa. Por eso esta vez, Capital será la última así todo el resto está cerrado. Calculamos que todo concluirá el viernes”.