El Anmat prohibe la comercialización de un suplemento dietario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow”, por no haber cumplido con el procedimiento de importación ni contar con registros sanitarios, lo que lo convierte en un alimento ilegal y potencialmente riesgoso para la salud.

La medida fue adoptada tras una denuncia recibida por el Instituto Nacional de Alimentos (Inal), que derivó en una investigación conjunta entre distintas áreas de la Anmat.

Se confirmó que el producto no está registrado ni autorizado para ingresar ni comercializarse en el país, incumpliendo la Ley 18.284 y el Decreto 2126/71.

Además, al no poder identificarse su procedencia ni condiciones de elaboración, la autoridad sanitaria prohibió su elaboración, fraccionamiento y venta tanto en locales físicos como en plataformas de comercio electrónico.

La investigación comenzó a partir de una consulta de un particular que puso en duda la genuinidad del suplemento Wondercow Colostrum, promocionado en tiendas online.

El Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL confirmó que no existe registro de importación ni autorización para su comercialización en Argentina. Por ello, notificó el incidente al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) y recomendó medidas inmediatas para proteger la salud pública.

La disposición oficial indica que este tipo de productos sin registro no pueden garantizar su inocuidad ni calidad, poniendo en riesgo a los consumidores. En consecuencia, Anmat prohibió su elaboración y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo cualquier plataforma digital.

TN