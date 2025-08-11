Cuál fue el mensaje de Cavani tras el empate de Boca frente a Racing

Boca empató 1-1 en el clásico con Racing en la Bombonera y el resultado estira la peor racha de la historia del club, con 12 partidos consecutivos sin poder ganar. El funcionamiento del equipo mejoró hacia el final del encuentro, pero Miguel Ángel Russo sigue sin encontrar la receta para conseguir la victoria.

A 24 horas del compromiso por el Torneo Clausura, Edinson Cavani publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el mal momento que vive el Xeneize.

“A seguir y seguir”, escribió el delantero uruguayo en su cuenta de Instagram. Como de costumbre, el “Matador” encara con optimismo el difícil presente del equipo y aspira a salir de nuevo a la cancha en la próxima fecha del torneo con la esperanza de sumar tres puntos después de varios meses.

El estribillo de la canción que eligió Cavani para su posteo no parece ser coincidencia. “¿Se marchará de aquí? Cuando cante el gallo azul", dice el fragmento del tema.

Posteo de Cavani en Instagram

Cuándo vuelve a jugar Boca en el Torneo Clausura

Luego de empatar con Racing como local, Boca volverá a jugar el domingo 17 de agosto en el Torneo Clausura. Su rival será Independiente Rivadavia, en el duelo que se disputará en Mendoza y que contará con público del Xeneize.

Cómo está Boca en la tabla del Torneo Clausura

TN