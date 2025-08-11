¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 11 de agosto

Por El Litoral

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 06:27

 Valdés inaugurará la Comisaría 24° en el Campus “Deodoro Roca”

Frío en Corrientes: hasta cuándo se extenderán las bajas temperaturas

Un tramo de la avenida 3 de Abril permanecerá cerrado por 10 días

El Centro Cultural de Ituzaingó reabre sus puertas tras una remodelación histórica

Juan Pablo Valdés y Vamos Corrientes presentaron propuestas en un acto en Capital

El Linqueño le puso un freno al andar triunfal de Boca Unidos

Recuperan una motocicleta robada y detienen a un menor en Corrientes

Corrientes alista la apertura de la sala de ventas y elaboración de las Ferias Francas

Corrientes: un menor de edad murió en un accidente entre una motocicleta y un automóvil








 

Últimas noticias

