Igualdad entre líder y escolta

El puntero, Gimnasia y Tiro igualó en su estadio 0 a 0 con su escolta, Sarmiento de Resistencia, en uno de los dos partidos que completó ayer en la ciudad de Salta la 16ª fecha del torneo Federal A.

En el equipo Decano, ya sin Diego Nakache y Franco Olego, hicieron su presentación desde el inicio tres de los cuatro refuerzos que llegaron: los ex For Ever, Manuel Puch, Emmanuel Cuevas y Claudio Vega.

En el restante partido, Juventud Antoniana (Albarracín) igualó 1 a 1 en Salta con 9 de Julio (Larrea) de Rafaela.