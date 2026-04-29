Mauro Icardi mostró una foto íntima junto a la China Suárez y un detalle despertó rumores

Después de un tiempo con menos exposición en redes sociales, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena por una publicación del futbolista que no tardó en generar repercusión entre sus seguidores.

El delantero del Galatasaray compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a la actriz, pero hubo una en particular que llamó especialmente la atención y despertó todo tipo de especulaciones.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez que revolucionaron las redes

Entre las postales que subió el jugador, varias muestran momentos junto a la China Suárez, aunque la primera del carrusel fue la que más comentarios acumuló.

En esa imagen se puede ver a Mauro abrazando desde atrás a la actriz, que luce la camiseta del Galatasaray. Lo que más se destacó fue el gesto del futbolista: le toma la panza mientras ambos sonríen frente a cámara.



Esa escena bastó para que en X e Instagram comenzaran rápidamente las teorías de los usuarios. “¿Bebo?“; ”Más lindos, imposible"; ”Mmm, ¿un hijo?“; ”¿Embarazada?“; fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las publicaciones.

Además de esos comentarios, también hubo una fuerte reacción de los fanáticos turcos del delantero, especialmente después de la victoria 3 a 0 frente a Fenerbahçe. Muchos aprovecharon para pedirle que continúe en el club.

“El rey Icardi”; “Un año más capitán”; “Quedate, rey, no te vayas que tenemos muchas más victorias que ganar”; “Por favor no se vayan”; fueron algunos de los mensajes que dejaron los hinchas.



Tiempo atrás, la ex Casi Ángeles también había salido en defensa de su pareja frente a las críticas y mensajes negativos que circulaban en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz había compartido una imagen del delantero celebrando uno de sus goles y escribió: “Cuando tu rostro sonríe, sale el sol”.

Luego, fiel a su estilo filoso, cerró con una frase dirigida a los detractores: “Los que pretenden apagarte, ni lo intenten”, lanzó.

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