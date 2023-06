Habló una de las víctimas de L-Gante: qué dijo sobre el supuesto secuestro

L-Gante continúa detenido, acusado de secuestrar y amenazar a dos vecinos de General Rodríguez, Gastón Torres y Rosa Passi, tras un pelea a la salida de un boliche. En las últimas horas, la mujer habló sobre lo sucedido aquella noche.

En diálogo con el programa A la tarde, Rosa Passi minimizó lo ocurrido y cuestionó a Gastón Torres, quien denunció haber subido al auto de L-Gante bajo amenazas. "No me sentí secuestrada", aclaró. "Fue una salida de compañeros. Gastón estaba con nosotros en el boliche, y no en su casa. Afuera había muchas peleas. Gastón se puso a separar a los chicos y le dije que nos fuéramos. Hasta ahí estaba todo bien", aseguró la mujer.

“Es una pelea de barrio. La pistola yo nunca la vi”, respondió Rosa al ser confrontada por el periodista Diego Estévez, quien le remarcó que en la declaración oficial ante la justicia había dicho que no había visto pero que podría ser que L-Gante hubiese tenido una pistola, Rosa sostuvo: “Estaba en un estado de shock por la situación. Soy hipertensa, tengo 53 años, nunca pensé quedar involucrada en algo así”.

En medio de la entrevista, Rosa le envió un mensaje al cantante: “Que se quede tranquilo y que lo quiero mucho”. También negó que haya habido algún tipo de amenaza o pedido por parte de la familia o del entorno de L-Gante para que cambie la versión de los hechos. “¿Por qué me van a decir algo si saben cómo soy y lo que opino yo?", finalizó.

Fuente: Minuto Uno