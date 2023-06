El ex de Julieta Poggio habló de la ruptura: "Me enteré de mi separación por streaming"

, expareja de, rompió el silencio y habló de la ruptura con la ex Gran Hermano:, sostuvo.

Bardelli dio detalles de cómo fue la separación: “Nosotros habíamos quedado en darnos un tiempo y fue re sano, esto fue cinco días antes de que ella comunique la noticia, yo me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público, hablé con ella para juntarnos y darle un cierre formal, yo quería cerrar el ciclo y no quería cerrarlo por la radio”, comenzó diciendo el joven.

“El día que nos separamos fue muy light y entendimos que como pareja no íbamos a seguir, fue poco tiempo entre la distancia que decidimos darnos y la separación, yo le dije a ella que no había quedado nada claro lo de esa conversación. Me empezaron a llegar comentarios que habíamos cortado. Me enteré de mi separación por su streaming, el final fue bastante bien más allá de esa pavada”, continuó el joven.

“Fue raro todo lo que pasó. Ella me había hablado pero yo tenía el chat archivado y esos cuatro o cinco días fueron raros por falta de comunicación, me enteré así y le dije de juntarnos para cerrar nuestra historia bien, para los dos hacía falta una charla”, agregó.

“A mí esa última charla me hizo muy bien, yo se lo dije el día que hablamos, en los tiempos no creo y no había quedado claro, quizás para ella en dos años vemos y para mí fue en un mes vemos, no había quedado nada concreto, yo no sabía qué hacer cuando ella lo dijo, no sé si fue rápido que lo comunique, yo quería cerrar el vínculo con amor y no con algo feo, y más que tuvimos una linda historia”, dijo al respecto la expareja de Poggio.

“El día que ella me pidió distancia vino a mi casa y fue sano, fue como una charla madura para mí la verdad y lo bueno es que nos dijimos te amo y que nos deseábamos lo mejor, yo no me la veía venir lo de la separación, pero sí el día que charlamos, era como que estábamos luchando con la relación", concluyó en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Fuente: Minuto uno