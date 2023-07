Boca Unidos busca volver a festejar y tomarse revancha de Sarmiento

Boca Unidos intentará regresar a la senda de la victoria, y al mismo tiempo tomarse revancha de la derrota del debut frente a Sarmiento, cuando lo reciba esta tarde en el inicio de la tercera ronda del torneo Federal A.

El partido, correspondiente a la fecha 19 de la zona 4, se jugará desde las 15,45 en el estadio Aurirrojo, tendrá el contralor del árbitro santafesino, Enzo Silvestre, y será transmitido en directo por la TV Pública.

El equipo correntino llega al compromiso frente al escolta en zona de clasificación, con 20 puntos, la misma cantidad que Juventud Antoniana al que aventaja por la diferencia de goles en los enfrentamientos entre sí.

Lo preocupante es que, al mismo tiempo, el conjunto Aurirrojo está sólo dos puntos arriba que Crucero del Norte y 9 de Julio, de Rafaela, que ocupan la última posición, y en el medio se encuentran Central Norte, de Salta y San Martín, de Formosa, ambos con 19 unidades.

Es decir que con excepción de los primeros tres equipos de las posiciones, los restantes seis se encuentran en una estrecha franja, donde cualquier resultado puede llegar a alterar ubicaciones.

Los dirigidos por Raúl Pipa Estévez necesitan los tres puntos en juego para romper con la pobre cosecha de los últimos partidos, donde perdió de visitante y no pudo imponerse de local, luego de esa gran racha de cinco triunfos consecutivos que había logrado en esta condición.

En su última presentación, Boca Unidos no pudo quebrar el cero en su cancha frente a Central Norte en un partido equilibrado donde escasearon las situaciones de peligro frente a los arcos.

Para el partido de esta tarde el Pipa Estévez recuperará a Joaquín Livera, quien purgó la fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones, y se descuenta su reaparición en el lateral izquierdo, más allá de la buena labor realizada el miércoles pasado Alejandro Leani, su reemplazante.

Sarmiento, el rival de esta tarde, viene de empatar sin goles en su visita a Juventud Antoniana de Salta, pero cuando se presenta en Resistencia suma de a tres puntos, como lo hizo en el último juego frente a Crucero del Norte, más allá que no tuvo una actuación convincente.

En el conjunto chaqueño habrá una modificación obligada.

Santiago Gioria ingresará en la zaga central en lugar de Facundo Pardo, que llegó a su quinta amarilla.

A la vez hay un par de dudas. Diego Auzqui o Franco Schiavoni en el medio, y Juan Manuel Torres o Claudio Vega en el ataque.

En el Decano chaqueño reapareció en los últimos encuentros Franco Olego, su carta goleadora, luego de una controversia que lo había marginado del plantel por un par de fechas, ya que había sido tentado por un club que milita en la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Víctor Nazareno Godoy sumó como refuerzos a los ex Chaco For Ever, Mariano Puch, Emanuel Cuevas y Claudio Vega, además del delantero paraguayo Wilson Chimeli.

En tanto que Boca Unidos no incorporó jugadores, y por el contrario, ya no integran el plantel el arquero Juan Ignacio Morales, el mediocampista Iván Paredes y el extremo, Leandro Larrea, quien lleva convertidos 2 goles en su vuelta a 9 de Julio de Rafaela, el último de ellos precisamente al Aurirrojo.

