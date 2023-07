Abrieron 25 causas judiciales por incendios este fin de semana

La provincia de Corrientes fue azotada en los últimos días por una serie de incendios y por los que se iniciaron al menos 25 causas. Se cree que gran parte de los focos ígneos fueron provocados intencionalmente.

El coordinador del COE (Comando Operativo de Emergencias) en Corrientes, Bruno Lovinson, ha brindado declaraciones a N9 sobre la situación y la magnitud de los siniestros que han afectado la región.

“Tuvimos un incendio el sábado por la noche en lo que es la zona rural de Colonia Pando, con una forestación de eucalipto y aproximadamente 45 hectáreas de plantación quedaron reducidas a cenizas”, detalló Lovinson para evidenciar la gravedad del incendio y la extensión de las áreas devastadas.

El funcionario también informó sobre otros focos que detectaron en los esteros de Santa Lucía, en la zona de Caá Catí. “Un incendio provocado está dentro de los esteros, hoy está con poca actividad ya por suerte, pero es incombatible debido a la intransitabilidad del propio terreno”, agregó.

Lovinson también advirtió sobre las condiciones del tiempo que podrían empeorar la situación. “Para lo que resta de la semana, tendríamos temperaturas que oscilan entre los 22 y 23º C, con picos de hasta 26 ºC, y las mínimas rondarán los 3 y 14º C. Aunque hay una pequeña probabilidad de lluvia para el martes, la situación no es muy esperanzadora debido a la continua sequía y crisis en el interior provincial, lo que incrementa la disponibilidad de combustibles para los incendios”, explicó.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades han tomado medidas estrictas. “Este fin de semana se iniciaron 25 causas administrativas, algunas de ellas de contravención y otras están siendo judicializadas, así que la policía está actuando con rigor en este tema”, concluyó Lovinson.