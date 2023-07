Se entregó un tercer implicado en la golpiza al joven correntino en Sáenz Peña

En compañia de su madre, un menor de 17 años se entregó ayer a la justicia chaqueña el tercer implicado en la brutal golpiza y asalto a Carlos Fernando Sánchez, el joven de 29 años oriundo de Corrientes, a quien le robaron el celular y las zapatillas.

Dicha presentación se realizó ayer a la mañana, donde D.A.M que reside en el barrio San Cayetano fue acompañado con su madre hasta la División de Investigaciones para presentarse en la sede policial.

Luego de ser examinado, el menor de edad fue trasladado hasta la Comisaría Segunda, por lo que, en total, ya son tres los detenidos por el ataque; entre los que encuentran un adolescente de 14 años, quien ya fue entregado a sus padres.

La brutal golpiza que recibió el integrante de una delegación de Corrientes que estaba participando del 10º Torneo Nacional y 3º Internacional de Vóley, fue registrado por cámaras de seguridad de los vecinos del barrio Belgrano, gracias a ese registro el personal de la División Investigaciones pudo hacer el seguimiento de los atacantes y el lunes por la noche se identificó a dos de los cinco hombres.

Con el relevamiento de cámaras de seguridad tanto de los domicilios particulares como las pertenecientes a municipalidad local se obtuvo material fílmico de interés, al analizar las imágenes los agresores fueron reconocidos e identificados con nombre y apellido.

Fue en el barrio san Cayetano donde se detuvo a un joven de 18 años quien al momento de su aprehensión no opuso resistencia. Pasadas las 21:40 personal policial obtuvo nuevos datos y volvió al barrio San Cayetano donde dieron con otro de los agresores quien también fue detenido, se trata de un menor de 14 años, ambos identificados como dos de los cinco atacantes al joven correntino

Por otra parte efectivos de la Policía de Sáenz Peña, también lograron dar con los objetos que le robaron al correntino. Éstos fueron vendidos en el Barrio San Cayetano de esa ciudad.

Al llegar al lugar, la policía se encontró con una mujer que no quiso brindar sus datos personales pero entregó una bolsa de nylon color verde. En ella se encontraban los objetos sustraídos durante el ataque: un teléfono celular marca Samsung Galaxy, pantalla táctil con cámara y flash. También hallaron un par de Zapatillas marca Adidas de color azul con detalles en color.

Judith, la madre de Fernando, el deportista correntino agredido contó que el joven "se está haciendo atender en el hospital por las lesiones que tiene. Le están sacando placas, ya que tuvo mucho dolor de cabeza y mareos".

Y agregó: "está con muchos hematomas internos por los golpes, botellazos y patadas que sufrió".

"Siento una impotencia terrible porque mi hijo se fue a compartir un momento con sus amigos del deporte que tanto ama, que el padre les enseñó ese amor por el deporte, igual que sus hermanos, practica vóley" remarcó.

La madre de Sánchez dio detalles de lo ocurrido: "los compañeros se habían ido y mi hijo se quedó solo para buscar su campera. Tardó porque estaban limpiando el baño. Cuando salió poniéndose su campera uno le abordó con un puñal por la espalda y le lleva hacia un costado".

Asimismo, Judith expresó: "mi hijo logró que el chico deje el puñal, y ahí llegan los otros chicos, le tiran al suelo, le dan patadas y lo golpearon brutalmente, sentí una impotencia por todo lo que le pasó a mi hijo".

Al mismo tiempo, la madre de Fernando, describió: "él tiene una cortadura en la cabeza, en el cuero cabelludo, por los botellazos que recibió, y en los pulmones también tiene golpes, al igual que en los riñones".

En ese mismo sentido, Judith, recordó: "él me contó que después de la golpiza pidió ayuda en una casa, donde le auxiliaron, y una chica le ayudó, y una oficial de policía en el hospital de Sáenz Peña le buscó a un compañero, y ese le llamó al papá y le contó lo que pasó".

"Mi hijo volvió en un remis a Resistencia, a las 5 de la tarde, después le llevamos urgente al Hospital Escuela, quedó internado un día, le dieron el alta, pero con observación" detalló.

Y señaló: "le robaron su campera, su zapatilla, su celular y su billetera, se quedó sin DNI".

"Lo primero que quiero es que mi hijo se recupere, sé que él es fuerte y va a salir, pero yo quiero justicia, no quiero que siga pasando eso, me duele en el alma lo que le pasó, siempre veía en la tele que esto pasaba en otro lugar y hoy me tocó a mí" sostuvo.

Y destacó la madre del joven correntino: "lo primero que se me vino a la mente cuando vi lo que le pasó a mi hijo fue el caso de Fernando Báez Sosa".

Por último, Judith, afirmó: "confío en la justica del Chaco y creo que con todo lo que están haciendo van a lograr detener a estas bestias".(NG).