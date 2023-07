Larreta: “Si me eligen presidente, las clases no se suspenden más”

A semanas de las Paso, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ayer sus propuestas para llevar adelante “una revolución educativa en la Argentina” garantizando los 190 días de clases y declarando la educación servicio esencial.

“Si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula. Vamos a declarar la educación servicio esencial. Las escuelas van a funcionar siempre. Las clases no se suspenden más. La educación es sagrada, yo por la educación me planto y me la banco”, enfatizó Larreta al encabezar un acto en la provincia de San Luis, en la primera escuela que fundó Domingo Faustino Sarmiento en 1826.

En este marco, el precandidato retiró que uno de sus principales objetos de campaña para que los alumnos dejen de ser rehenes de la política. “Hoy estamos condenando a nuestros chicos. No podemos mirar para otro lado, no podemos dejar de ver la tremenda decadencia educativa a la que nos han arrastrado la mala política de los últimos años. En vez de estar en las aulas, nuestros hijos son rehenes de la política. Este sistema no va más. Queremos que la educación pública sea sinónimo de libertad y de progreso”.

“Tenemos que lograr que el derecho a la huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender. Las escuelas van a estar abiertas siempre como pasa con el sistema de salud. Ya lo demostré en la ciudad cuando el gobierno nacional nos quiso cerrar por la fuerza las escuelas. Si lo dijimos bien claro: ¡con la educación NO!”, enfatizó.