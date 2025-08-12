De Boca Unidos a la Selección: el correntino Lucas Álvarez fue convocado al Sub 16

El jugador formado en las inferiores del Club Atlético Boca Unidos (CABU), Lucas Álvarez, fue convocado a la Selección Argentina Sub 16. Un buen desempeño en la Séptima División de Racing Club le valió un lugar en la lista y encendió el orgullo de todo el pueblo aurirrojo.

De cara al Sudamericano del próximo año, la Selección Argentina Sub 16 comenzó este lunes una nueva semana de trabajos en el predio Lionel Andrés Messi. La novedad fue que el volante apareció en la lista de citados e inmediatamente se puso a disposición del DT Diego Placente junto a Erik Florentín, otro jugador de La Academia.

El correntino empezó su nueva etapa dentro el fútbol profesional con una entrada en calor y luego un circuito de pases. Tras un bloque de posesión, hubo fútbol en espacios reducidos. Las prácticas continuaron este martes y miércoles en las instalaciones de la AFA.

El mediocampista nació en Corrientes Capital y emigró a los 13 años a Racing Club tras formarse en las divisiones infanto juveniles del aurirrojo. Cuando tenía edad de Pre Novena, un grupo de integrantes de la captación viajó a la provincia y así descubrieron su talento.

Según comentaron desde la institución de Avellaneda, Julio “Vasco” Olarticoechea, ex Racing y pariente del jugador, intervino para que el club correntino eligiera a la Academia por sobre River Plate o el Club Atlético Independiente, quienes también habían puesto los ojos sobre este zurdo habilidoso.

En la actualidad, “Tacura”, como se lo conoce en CABU, integra la Séptima División de la institución que compite en la Liga Profesional de Fútbol. A principios de año, Lucas tomó notoriedad como alcanzapelotas en un partido contra Boca Juniors por el Torneo Apertura 2025.

Sorpresa para Boca y El Taladro

Lucas colaboró en la victoria por 2 a 0 ante Boca Juniors el pasado 8 de febrero en El Cilindro. Ubicado como alcanzapelotas cedió rápidamente el balón a Gastón Martirena en el minuto 15 del primer tiempo.

La acción tomó mal parada a toda la defensa xeneize que no pudo evitar el posterior pase a Santiago Solari y la asistencia a Luciano Vietto que terminó abriendo el marcador.

Una acción similar tuvo lugar en la victoria 4 a 1 de La Academia ante Banfield el 6 de abril. En el minuto 41 de la primera parte, el correntino volvió a darle rápidamente la pelota Martirena que conectó un saque largo rumbo al área que fue aprovechado por Maravilla Martínez para iniciar la goleada.