El Instituto de Cultura de Corrientes presenta un ciclo de cine gratuito en homenaje a San Martín

En el marco de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, el Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) organizó un ciclo de cine con tres películas sobre la vida del prócer.

Las proyecciones serán del miércoles 13 al viernes 15 de agosto en distintos museos de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

El ciclo, encabezado por Beatriz Kunin, comenzará el miércoles 13, a las 18, con la proyección del documental "San Martín, el último viaje" en el Centro Cultural Sanmartiniano (25 de Mayo 1406). La película, del cineasta Diego D'Angelo, aborda la vida del General en su exilio.

El jueves 14 se realizarán dos funciones de "Revolución, el cruce de los Andes" en el Museo Arqueológico y Antropológico, ex Casa Martínez (Quintana 971), a las 15 y a las 18. La película reconstruye la gesta épica de la liberación de Latinoamérica.

El ciclo concluirá el viernes 15, a las 17:30, con la proyección de "El Santo de la Espada" en el Museo Histórico de Corrientes Tte. Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoin (9 de Julio 1044). Esta película narra la vida de San Martín desde su regreso de Europa en 1812 hasta su exilio definitivo.