¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes paro universitario fiesta del chipá
Policía de Corrientes paro universitario fiesta del chipá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Tránsito en Corrientes

Una línea de colectivo realiza desvíos por obras sobre avenida 3 de Abril

Por las obras desarrolladas frente a La Unidad, hay desvíos de una línea de transporte urbano y trasladan una parada.

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 18:23
gentileza

El tránsito en la avenida 3 de Abril, una de las arterias más transitadas de la ciudad de Corrientes, se encuentra interrumpido en el tramo comprendido entre Sargento Atienza y la bajada del puente General Belgrano. La medida, que rige desde el pasado lunes y se extenderá hasta el miércoles 20, responde al avance de la construcción de “La Unidad”. Por este motivo, la línea 108 A, realiza desvíos.

Desvíos y recorridos del transporte público

Como consecuencia del corte, el transporte público debió reorganizar recorridos y paradas. La línea 108A modificó su trayecto habitual y ahora circula por Chaco, Av. 3 de Abril, Blas Benjamín de la Vega y Lavalle, para luego retomar su itinerario normal. Además, la parada que funcionaba frente a la Universidad de la Cuenca del Plata fue trasladada a la esquina de Blas Benjamín de la Vega y Lavalle.

Trabajos adicionales en calle Padre Borgatti

En inmediaciones, sobre calle Padre Borgatti, en el tramo entre Moreno y la avenida 3 de Abril se desarrollan trabajos de adoquinado, por lo que se encuentra interrumpido el tránsito.

La Municipalidad informó que el corte es total y que se mantendrá durante todo el período de trabajo, por lo que recomendó a automovilistas y peatones optar por vías alternativas y prestar atención a la señalización y a los agentes de tránsito que operan en la zona.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD