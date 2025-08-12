Una línea de colectivo realiza desvíos por obras sobre avenida 3 de Abril

El tránsito en la avenida 3 de Abril, una de las arterias más transitadas de la ciudad de Corrientes, se encuentra interrumpido en el tramo comprendido entre Sargento Atienza y la bajada del puente General Belgrano. La medida, que rige desde el pasado lunes y se extenderá hasta el miércoles 20, responde al avance de la construcción de “La Unidad”. Por este motivo, la línea 108 A, realiza desvíos.

Desvíos y recorridos del transporte público

Como consecuencia del corte, el transporte público debió reorganizar recorridos y paradas. La línea 108A modificó su trayecto habitual y ahora circula por Chaco, Av. 3 de Abril, Blas Benjamín de la Vega y Lavalle, para luego retomar su itinerario normal. Además, la parada que funcionaba frente a la Universidad de la Cuenca del Plata fue trasladada a la esquina de Blas Benjamín de la Vega y Lavalle.

Trabajos adicionales en calle Padre Borgatti

En inmediaciones, sobre calle Padre Borgatti, en el tramo entre Moreno y la avenida 3 de Abril se desarrollan trabajos de adoquinado, por lo que se encuentra interrumpido el tránsito.

La Municipalidad informó que el corte es total y que se mantendrá durante todo el período de trabajo, por lo que recomendó a automovilistas y peatones optar por vías alternativas y prestar atención a la señalización y a los agentes de tránsito que operan en la zona.