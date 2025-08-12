Gustavo Valdés anunció el cronograma de pago del plus de refuerzo de agosto

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés informó que el pago del Plus de Refuerzo de $100.000, correspondiente al mes de agosto, se abonará desde este jueves 14 hasta el jueves 21. El beneficio alcanza a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial, y representa una inversión superior a los $8.900 millones.

El anuncio fue realizado por el gobernador Gustavo Valdés a través de sus redes sociales oficiales. El Plus de Refuerzo, junto al Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual), forma parte del Ingreso Salarial Mensual, y ambos tienen carácter remunerativo.

Cronograma de pago por terminación de DNI

El pago se realizará de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios:

Jueves 14 : DNI terminados en 0 y 1

Lunes 18 : DNI terminados en 2 y 3 (disponible en cajeros desde el viernes 15)

Martes 19 : DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 20 : DNI terminados en 6 y 7

Jueves 21: DNI terminados en 8 y 9

Los pagos estarán disponibles a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes S.A. y el homebanking de cada cuenta sueldo.

Inversión total en los primeros días del mes

La inversión del Plus de Refuerzo se suma a los más de $9.335 millones ya inyectados por el Plus Unificado, lo que representa un acumulado superior a los $18.235 millones destinados al pago de adicionales salariales en los primeros 21 días del mes.

Estos desembolsos forman parte de la política salarial del Gobierno provincial y tienen como objetivo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y dinamizar la economía local mediante la circulación de recursos en el mercado interno.