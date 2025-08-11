Corrientes: trabajadores de la forestadora Tapebicuá protestan por sueldos y aguinaldo impagos

Trabajadores de la Forestadora Tapebicuá SA se encuentran manifestándose frente a la planta de la empresa en la ciudad correntina de Virasoro para reclamar el pago de salarios y el aguinaldo.

La protesta surge luego de que la compañía enviara telegramas de suspensión por 30 días a más de 500 trabajadores, a pesar de que, según los empleados, la producción no se había detenido.

El representante gremial, Alberto Gómez, señaló que el aguinaldo "no cobramos todavía" y que los sueldos se están pagando "en cuotas, una, dos, tres cuotas, fuera de término de fecha".

Gómez cuestionó que la empresa haya argumentado una "preventivo de crisis" para justificar su accionar. "Yo lo que digo siempre es que el sueldo del trabajador no se toca, estando o no en preventivo de crisis", afirmó el gremialista.

Y añadió que esta situación de pagos irregulares se viene dando desde el pasado mes de marzo.

El representante de los trabajadores también denunció irregularidades en los aportes de jubilación y obra social. "Hay mucho revuelo, mucha mentira, mucho complot", sostuvo Gómez, y aseguró que los trabajadores están unidos para "salir adelante de todo esto" y poner un freno a "manosear el bolsillo del trabajador".