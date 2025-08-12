Estudiantes de la Unne crean contenidos para Wikipedia con un proyecto intercátedra

Un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en el marco de la carrera de Periodismo, está capacitando a estudiantes para crear contenidos en Wikipedia.

La iniciativa, denominada "Wikipedia en la Universidad", es una colaboración entre las asignaturas “Lingüística Textual” y “Teoría de la Comunicación III” con la Fundación Wikimedia Argentina.

El objetivo es que los alumnos adquieran competencias digitales y de investigación, y aprendan a escribir bajo los estándares de la enciclopedia virtual.

El proyecto, aprobado por la Facultad de Humanidades de la Unne, busca que los estudiantes se conviertan en productores y consumidores conscientes de Wikipedia como una herramienta de construcción colaborativa de conocimiento.

"Fueron 46 estudiantes en la primera etapa", explicó la docente Felipa Mabel Caballero, una de las coordinadoras del proyecto.

La profesora detalló que en su materia se combinaron contenidos teóricos sobre el lenguaje con la experiencia práctica de la edición en Wikipedia, bajo la guía de Florencia Guastavino, responsable del Programa de Educación de Wikimedia Argentina.

Creación de contenido sobre la Unne

Los grupos de trabajo crearon entradas y contenidos enfocados en la propia universidad y su entorno. Los artículos elaborados se refieren a la carrera de Comunicación Social, el Comedor Universitario del Campus Sargento Cabral, el edificio Comtulab, la biblioteca y otros servicios estudiantiles e institucionales.

Además, se sumó información sobre el Instituto de Investigaciones en Comunicación Social (IIComS) y la revista estudiantil Angirú. "Quisimos abarcar todo lo vinculado a nuestra carrera y a nuestro entorno cercano", destacó Caballero.

El proyecto, que continuará en el segundo cuatrimestre con una segunda etapa de capacitación, fue elogiado por la docente, quien resaltó el valor de que los estudiantes "generen contenido que esté a disposición de quien utilice esta herramienta para informarse".

Los alumnos que participaron recibirán certificados de Wikimedia y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Unne.