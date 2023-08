†

NELIDA DOLORES ALARCÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/08/2021. Puedes cerrar los ojos y sentirme cerca, en el suave murmullo del ave que se acerca, en el aroma de las flores que tanto amaba, mi esencia eterna por siempre te abrazará. No estés triste, no estás solo en tu andar, mi amor y mi compañía no dejarán de brillar, pues aunque ya no esté físicamente presente, en cada paso tuyo estaré, eternamente. Al cumplirse 2 años de su partida, los queremos invitar a la santa misa por su eterno descanso. Iglesia Cruz de los Milagros 18/08/23 19hs. c/046