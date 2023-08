Elecciones municipales: la UCR y el PRO no irán juntos y la oposición sumó partidos

Cerró ayer el plazo para inscribir las alianzas de cara a las elecciones municipales del 22 de octubre que se concretarán en ocho comunas de la Provincia. ECO+Vamos Corrientes integró alianzas conformadas en promedio por 25 partidos políticos, el Frente de Todos reunió a unos 20 y la Libertad Avanza ratificó su frente electoral compuesto por tres fuerzas políticas.

De cara a las elecciones municipales que se realizarán junto a las generales, donde el país elige presidente, ayer se registraron las alianzas que competirán por 36 bancas del Concejo Deliberante y un Defensor del Pueblo de las localidades de Bonpland, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Mercedes, Paso de los Libres, San Roque y San Lucía donde en total se elegirán a 36 concejales y un Defensor del Pueblo.

En este marco, el apoderado de ECO+Vamos Corrientes Juntos por el Cambio, Oscar Martinez informó a El Litoral que “se cerraron todas las alianzas en todas las comunas. Todas rondaron en un promedio de 25 partidos por comunas, porque hubo algunos que se bajaron en algunos lugares e hicieron otro tipo de alianza”.

En esa línea detalló que “Felipe Yofre la alianza de ECO está conformada por 27 partidos y no integran Unión Popular y el Partido Nuevo; en Santa Lucía tenemos una alianza de 28 partidos, pero no está el PRO”.

“En Virasoro son 25 los partidos y no acompañan Unión popular, el Partido Nuevo, el PRO y Forja.

“En Esquina son 26 los partidos que integran la alianza y no acompañan el Partido Popular, el PRO y el Partido Liberal; en Bompland no acompañan el PRO y el Partido Autonomista”.

“En San Roque son 28 los partidos políticos que van dentro de ECO, pero el PRO no se encuentra entre esos. “En Paso de los Libres son 27 y no está el PRO y el Partido Autonomista, Mientras que en Mercedes 24 partidos y no está el Partido Autonomista, Liberal, el PRO, el Partido Demócrata Progresista y el Panu”, cerró.

Vale señalar que El Litoral pudo saber que en Esquina, el Partido Popular competirá con grilla propia mientras que el PRO y el Partido Liberal presentarán su lista de candidatos. En consecuencia, por el oficialismo competirían tres listas de ediles.

Por su parte, el apoderado de Unión por la Patria, Felix Pacayut en diálogo con El Litoral comentó que “las alianzas se conformaron con los partidos con vocación opositora, son más o menos los que estuvimos en la alianza provincial de Junio. Pero en casi todos los ocho municipios estamos con los partidos que se habían ido como Nuestra Causa, Cultura Educación y Trabajo, la Democracia Cristiana e incluso en dos Municipios entraron el partido Comunista y Compromiso Popular (en Virasoro y Mercedes).

“En todos los municipios somos 20 o 21 espacios políticos con personería y los movimientos sociales que siempre nos acompañan”.

Consultado sobre algún desprendimiento de los partidos que conformaron la alianza de las elecciones del 11 de junio dijo que “seguramente va a haber, con algunos de los espacios que no firmaron y que van a presentar su listas de concejales, es decir su boleta corta ya que no pueden ir más de dos grillas de concejales adheridas a la presidente”.

En tanto, el candidato a Diputado Nacional de la alianza La Libertad Avanza, el concejal de Capital, Lisandro Almirón informó a El Litoral que “en todas las comunas vamos a presentar candidatos propios”.

“Vamos a competir con los mismos partidos que integran la alianza nacional: Unión celeste y blanco, País y Fe”, detalló.

“Tenemos muchas expectativas, tras el caudal de votos que tuvimos. En Mercedes ganamos en las elecciones Primarias, como así también en Virasoro y en Libres salimos segundo”, cerró

Vale señalar que de acuerdo a la convocatoria en Bonpland se elige un concejal, en Esquina (7), Felipe Yofre (2), Gobernador Virasoro (6), Mercedes (6), Paso de los Libres(6) San Roque( 4) y San Lucia(4). Cabe consignar que los viraseños también elegirán a su Defensor del Pueblo. En total elegirán a 36 concejales y un Defensor del Pueblo. Además, de acuerdo al calendario electoral, el 2 de septiembre finaliza el plazo para el registro de candidatos y la oficialización de listas.

