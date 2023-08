Valdés: “El kirchnerismo está en terapia intensiva y pierde si llega a segunda vuelta”

El gobernador, Gustavo Valdés, ayer durante una entrevista en Radio Continental Corrientes, realizó una lectura del mapa de Corrientes tras los comicios del 13 de agosto y dijo: “Linda elección, era una elección de tercios, todo el mundo lo veía y lo que decíamos nosotros es que veníamos a trabajar para que se termine el kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo está en terapia intensiva”.

“Estuvo bien Juntos por el Cambio estuvo en todos lados. Está bien”, agregó sobre los triunfos en algunas comunas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

“Ahora son las elecciones. Nosotros tenemos elecciones en varias comunas y vamos a jugar fuerte. Vamos a disputar fuerte con el Frente de Todos en esas comunas que son las que están gobernando”, insistió.

“No hay poca gente. Estamos hablando de un 30 o 35 por ciento de gente que vive en esos municipios. Vamos a estar trabajando con otras pilas, con otro rigor”, aseguró.

En esa línea remarcó que “en otras Paso nosotros siempre perdíamos y en esta ganamos en Corrientes. Y después de ganar solemos subir cuatro o cinco puntos, siete o diez en algunos casos”.

En las únicas provincias donde no ganó Milei fueron Corrientes, Entre Ríos y Capital Federal.

“Nosotros tenemos que entrar en la segunda vuelta, donde vamos a estar con Patricia (por Bullrich) y probablemente Milei”, vaticinó.

Mientras que sobre el caudal de votos que obtuvo la alianza La Libertad Avanza que postula al actual Diputado Nacional Javier Milei como candidato a presidente de la Nación dijo que “25 puntos. Lo advertí, veía que salía primero. Como era solo, iba a ser el más votado”.

“A todos les dije que hay que trabajar juntos porque sino podemos estar segundos y ojo que no terminemos terceros. Nosotros lo que le decimos a la gente estamos Juntos para el Cambio”, recordó.

“Hoy tenemos tres tercios y el Kirchnerismo no va a ganar porque en segunda vuelta pierde contra cualquiera”, remarcó.

“Hoy están los candidatos, ahora escuchemos propuestas y cómo se hacen, porque si no podemos decir yo no quiero pagar en pesos y en dólares, quiero pagar en oro, a quien no le gustaría tener oro, laminado de oro”, agregó.

Consultado sobre si los resultados electorales responden al voto bronca, castigo, Valdés señaló que “pero quien pensaba que le iban a votar al Frente de Todos. Si Alberto Fernandéz era candidato a presidente de la Nación calculaba que iba a tener el 15 o el 18 por ciento de los votos. Hubo el cambio y lo pusieron a Sergio Massa pero primero lo pusieron a Wado (por el Ministro del Interior Pedro de Wado) y después lo bajaron todo un papelón”.

“Todos están iguales en un punto, pero están en el efecto, en la sorpresa, pero el 70 por ciento de las personas no le votó al oficialismo”, reclamó.

Aseguró que “los que votaron a Horacio y a Patricia también quieren un cambio”. “Es tan fuerte el cambio que quiere la gente que Cristina (por la vicepresidente de la Nación) no puso ni candidato”, agregó.

Seguidamente habló de algunas propuestas electorales que implican la eliminación de algunas áreas del Estado y de la coparticipación. “La política se tiene que ajustar, nosotros tenemos que equilibrar los gastos. Nosotros tenemos que reducir, vamos a tener un equilibrio, pero vamos a aguantar el calor con saco, porque todo el mundo quiere el cambio, pero no quiere el cambio de uno. Pero cuando le toque el cambio de uno tiene que saber que cuando nosotros decimos, tacho o arranco los subsidios después te viene la cuenta de la luz como te viene ahora, el agua después no te alcanza”, advirtió.

En tanto, sobre el diálogo de Milei y Macri (por el expresidente de la Nación) expresó que “a mi no me resulta malo que se hablen los dirigentes políticos. La política tiene que tener diálogo y consenso”.

Consultado sobre si el ex presidente de la Nación lo felicito por los resultados en Corrientes, donde Juntos por el Cambio fue la alianza más votada, aclaró que “fuimos los más votados pero no hubo un triunfo porque teníamos lista única. Estamos confundiendo todo el sistema, ahora vamos a tratar de poner los diputados nacionales que respaldó la gente, a Alfredo Vallejos y a Ingrid Jetter que es para lo que estamos trabajando”.

“Estamos comenzando a juntar los partidos políticos. Venimos de las elecciones provinciales con lista única y vamos a la elección que es en 60 días”. “Nos lavan tanto la cabeza desde Buenos Aires. Milei competía contra sí mismo”, insistió.

Campaña

Sobre el gran acto que se realizará mañana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se definirá la estrategia electoral de la ex ministra de Seguridad de la Nación y candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, el gobernador de Corrientes dijo que “el jueves hay una gran reunión para lanzar la campaña de nuestra candidata a Presidente de la Nación Patricia Bullrich y voy a asistir”.

Destacó la figura de Bullrich y señaló que “tiene carácter, experiencia, es una mujer que tiene los ovarios bien puestos y sentido común. Tiene sentido del orden y conoce el interior de la Argentina profunda. “Tiene un equipo y plantel de economistas atrás que ha estudiado minuciosamente la situación del país y que ahora tiene que llevar esa propuesta a todos”, agregó

“Voy a trabajar para que Patricia Bullrich sea presidente. En mi espacio político lo voy a hacer, en ECO+Vamos Corrientes +Juntos por el Cambio”, aseguró.

“Larreta y Bullrich ya están juntos o se puede creer que alguien puede prescindir de Horacio Larreta si es un administrador fantástico, un cuadro político increíble con una experiencia importante”. “Yo lo pondría de Jefe de Gabinete, porque vos tenes que poner a alguien que conozca, que empuje y Larreta es un laburante increible”, dijo sobre el trabajo en conjunto del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta y Bullrich.