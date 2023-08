Alberto: “Me hubiera gustado tener un mejor entendimiento con Cristina”

A menos de cuatro meses de terminar su mandato, Alberto Fernández reflexionó sobre su gobierno y admitió que tuvo diferencias con la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Me hubiera gustado tener un mejor entendimiento", reconoció.

En una entrevista con Radio Perfil, Fernández fue consultado sobre si cambiaría algo de su relación con la ex mandataria, a lo que respondió: ?"No, me hubiera gustado tener un mejor entendimiento. Pero eso es parte de la historia y la historia dirá por qué ocurrió".

"A Cristina le tengo respeto y afecto, más allá de las diferencias que tenemos. Sé que es una persona que es víctima de una persecución imperdonable", subrayó el jefe de Estado.

En otro pasaje de la extensa nota, el mandatario también hizo una autocrítica sobre su gestión: "Todo lo que hice lo hice con convicción y no hice nada en contra de mi voluntad. Lo que sí siento es que el escenario ha sido muy complejo y me hubiera gustado tener más resultados que los que tuve".

Consultado acerca de su futuro político, Fernández evitó dar una respuesta concreta: "Me preguntan mucho qué voy a hacer después del 10 de diciembre y me parece tan lejano todavía...Tengo mucho por hacer en el medio".

En cuanto a su ausencia mediática, tras aclarar en un acto oficial que decidió no hablar después de las PASO porque no es candidato, el jefe de Estado argumentó: "No tuve un perfil tan bajo. Yo decidí no ser candidato, apoyarlo a Sergio [Massa] en todo lo que necesite, públicamente lo dije y hasta argumente por qué estoy convencido de que Sergio es el mejor candidato de la Argentina para el futuro. También tengo que tener presente que tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre".

"Teníamos temas pendientes por resolver que me obligaban a encerrarme a trabajar. Yo dejé pasar la elección y volví a tomar contacto con la gente en salidas públicas. Hay toda una especulación mediática sobre cómo es mi agenda. Las reuniones de trabajo no están en las agendas públicas. Ahí aparecen las reuniones que tienen algún sentido político o que pueden significar algún conflicto de intereses, como por ejemplo si recibo a un empresario", retrucó.