Revelan el motivo de la separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano

Luego de que Facundo Moyano informara en el programa de Luciana Geuna y Maru Duffard que está separado de Eva Bargiela, Sofía Jujuy Jiménez reveló en A la Barbarossa uno de los motivos por los que estaban en crisis y que llevó a la ruptura de la pareja.

“Eva se enteró de que estaba separada de su marido, Facundo, por la televisión y estaba en ese momento en la casa de Jujuy Jiménez”, dijo Pía Shaw y la influencer confirmó: “Sí, tremendo. Estábamos comiendo, teníamos cena programada y a ella le empiezan a llegar mensajes”.

“Ellos venían mal porque ella empezó a trabajar en el Bailando y se ve que él no compartía con eso, no le gustaba”, contó Sofía Jujuy y Analía Franchín comentó indignada: “Un castrador. Ella se sometió a una persona que le maneja la cabeza”.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ REVELÓ CÓMO REACCIONÓ EVA BARGIELA AL ANUNCIO DE FACUNDO MOYANO

Sofía Jujuy Jiménez contó en su visita al programa de Telefé cómo reaccionó Eva Bargiela tras enterarse del anuncio de la separación que hizo Facundo Moyano: “Empezó a llorar con nosotros, y le dijimos que se quede tranquila, tratamos de contenerla y escucharla”.

“Después se empezaron a mensajear, de mi casa se habrá ido tipo 2 de la mañana y se fue a su casa, donde vive con él, y ya no sé más. Ella no se esperaba que él diga eso al aire, no era en lo que habían quedado, y además tenía esperanzas de que no sea definitiva”, agregó Sofía.

Al final, reveló el motivo de la ruptura entre Eva y Facundo: “Él le había dicho ‘no me gusta que estés en ese programa, pero te apoyo’, o sea que al principio estaba todo bien y después de su primera participación dice que están separados”.

(Fuente: Ciudad Magazine)