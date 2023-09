Condenaron a Uberti y absolvieron a De Vido y a Echegaray por el caso de la valija

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 condenó ayer al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti a 4 años y 6 meses de prisión por el escándalo de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, un hecho que conmocionó al país en plena campaña presidencial de 2007. También fueron condenados cuatro ex aduaneros a penas de prisión en suspenso. En cambio, el tribunal absolvió a Julio De Vido y Ricardo Echegaray, los otros dos ex funcionarios que llegaron a juicio.

En el caso de Uberti, el único que estaba presente en el avión que llegó desde Venezuela, fue condenado como coautor del delito de contrabando en grado de tentativa y recibió una inhabilitación absoluta de 9 años para ser funcionario o empleado público.

El ex titular del OCCOVI declaró en el juicio que vio tres veces a Antonini Wilson: en un almuerzo, en Caracas, previo al vuelo de regreso a Buenos Aires, luego en el avión, y finalmente en la Casa Rosada, en ocasión de la visita del entonces presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, para la Fiscalía había una relación previa entre ambos. Durante el alegato, se mencionó un llamado entre la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, y el venezolano, el 30 de mayo de 2007, y una sospechosa anotación en una agenda del despacho del ex funcionario, que daba cuenta de una supuesta reunión con el empresario en Buenos Aires. “Claudio Uberti le habilitó el acceso al avión y era uno de los principales interesados para que el dinero llegara a destino sin ser controlado”, sostuvo la Fiscalía.

Además se destacó que hubo varias comunicaciones entre Uberti y Antonini.