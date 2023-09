¿Quién gana y quién pierde con el nuevo sistema de comisiones médicas?

El licenciado Maciel Marcos dialogó este jueves en el programa Mucho Humo sobre la adhesión total de la provincia a la nueva ley nacional sobre riesgos del trabajo y dio un panorama integral del tema.

2019 fue el año en que entró en funcionamiento el nuevo sistema de riesgos del trabajo, donde dos aspectos fueron los destacados: la creación de comisiones medicas jurisdiccionales y el ingreso de la figura de patrocinio letrado; no siendo menor las novedades de obligatoriedad de comisiones médicas y de instancia homologatoria.

Luego de un periodo convulsionado por la irrupción de la pandemia, el sistema prevalece en el presente y es aquí donde solicitamos la opinión de alguien con más 13 años de experiencia en la temática, el Lic. Maciel Marcos. Quien amablemente respondió sobre los pro y contras de la implementación del nuevo procedimiento.

-¿Licenciado qué destaca del nuevo sistema de comisiones medicas?

-Es un sistema novedoso, donde nuestra provincia demoró unos años en implementarla de manera completa, pero que hace ya unos años viene en pleno funcionamiento. La iniciativa tiene buenas intenciones: creación de nuevas CM (Goya y Santo Tomé), darle celeridad al trámite y de ser más inclusiva para todos los trabajadores activos. Esa son las ideas fundacionales de la nueva ley; tampoco podemos desconocer que en cuanto a la instancia homologatoria y la figural del patrocinante letrado, buscan erradicar un tema que estuvo siempre presente desde la primera implementación allá por el año 1995, y es el tema de la litigiosidad.

-¿Se cumplen todas las intenciones descriptas?

-Lamentablemente, algunas en parte y otras no tanto. En cuanto a la celeridad del trámite, no veo diferencia con el sistema anterior, incluso debo decir que cuando el trabajador asiste a una comisión médica ubicada en el interior de la provincia (ciudad de Goya y Santo Tomé), debe realizar un viaje más en el caso que soliciten estudios radiológicos (siendo esto prácticamente habitual), debido a que solamente se cuentan con prestadores en la ciudad de Corrientes capital. En cuanto a la inclusión, hay que destacar que se han acortado las distancias al dejar de haber un solo lugar de referencia para toda la provincia, pero a la hora de los traslados, no existen muchas alternativas de transporte para las dos nuevas CM, quedando como única posibilidad, en la mayoría de los casos, el traslado en remis, a cargo de la ART y de no autorizarlos, a costa del trabajador, con la promesa del reintegro de gastos. La figura del patrocinante letrado y la instancia homologatoria, buscan evitar un posterior reclamo judicial, aferrándose en la doctrina de “cosa juzgada”, que significa no poder realizar un reclamo nuevamente sobre el mismo evento.

Respecto a la cuestión judicial, ¿hubo cambios?

-Si, en materia de accidentes laborales, hubo un descenso en la litigiosidad, el sistema estaba muy viciado y había que hacer algo al respecto para cambiar la tendencia, de igual manera creo que es un parche que no durará por mucho tiempo, como pasó con las modificaciones anteriores, podría lograrse la declaración de inconstitucionalidad de la ley; aunque por el momento logra su objetivo. No obstante, en nuestra provincia como tantas otras, no había una problemática tan acentuada en materia de juicios laborales, creo que fuimos arrastrados por un inconveniente de las grandes urbes como CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, entre otras.

-¿Cuál cree que sería una solución mas adecuada para la problemática?

Acentuarse en controlar de manera minuciosa a las ART y no poner el foco y la maquinaria para evitar la vía judicial, que, por otro lado, debemos decir que los trabajadores de la zona recurrían en su mayoría a esta alternativa, cuando no encontraban respuestas a los reclamos en el organismo nacional que es encargado de velar por sus derechos. Es casi no entender la idiosincrasia del trabajador del interior, sin estigmatizar a los demás. Preocuparnos solo por la litigiosidad y no por las obligaciones y los servicios prestacionales, es, en mi opinión, tapar el sol con las manos.