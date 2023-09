Acusan a Maxi Guidici de mentir sobre su crisis emocional

El viernes pasado saltó en los medios una información bastante delicada sobre la salud de Maxi Guidici. Según trascendió por el parte policial que tomó intervención y por los amigos y familiares que intervinieron en ese momento, el joven habría intentado quitarse la vida. El problema es que a los pocos días, apareció en algunos programas dando notas, diciendo que estaba mejor y hasta pidiendo un lugar en la pista del Bailando.

Esos comentarios hicieron que sus detractores empezaran a plantear la posibilidad de que todo lo sucedido fuera parte de un invento para despertar el interés de Marcelo Tinelli. La hipótesis sonó descabellada e incluso ofensiva pero de todas maneras prosperó pues muchos se hicieron eco en redes sociales.

En X por ejemplo, aparecieron algunos testimonios de personas que aseguran que el propio hospital Ramos Mejía desmintió el consumo de pastillas y calificó el hecho como 'un cuadro por la ingesta excesiva de alcohol'. Vale decir que esto se contradice con el informe policial que fue caratulado como intento de suicidio.

Alfa, que ya se había atrevido a dudar públicamente de Maxi, aprovechó la movida para compartir el testimonio de Camila Lattanzio. Otros como Martina Steward Usher, ex compañera de reality, disparó: "Cuando salgan las capturas que tienen que salir, no va a entrar a ningún lado. Me animo a decir que no lo va a llamar ni la vieja".

Fuente: Pronto