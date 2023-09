Daniela Celis blanqueó cómo está su relación con Thiago Medina, el papá de sus gemelos

Daniela Celis, la ex Gran Hermano, está embarazada, a la espera de sus gemelos, fruto de su relación con Thiago Medina. La noticia del embarazo sorprendió a muchos, ya que la relación entre ambos comenzó en Gran Hermano, y a la salida del programa, ambos tenían muchas propuestas de trabajo. Por supuesto, que 'Pestañela' está feliz y expectante por la llegada de sus dos bebés. En este contexto, la exGran Hermano confesó cómo se encuentra su relación con Thiago y cómo planifica esta nueva etapa que recién comienza.

"La verdad que a mí también me sorprendió, fue algo increíble. Si faltaba un broche de oro a este año fue la maternidad. Yo siempre lo expresé dentro de la casa. Me encantaba la idea de ser madre joven, soy joven, tengo 27 años, los deseaba antes igual. Y ahora que me vengan dos gemelos, dos iguales van a ser, Flor, van a ser igualitos", expresó Pestañela en 'Intrusos'.

"Sí, en algún momento dudamos que iba a pasar, ahora con el tema del embarazo. Uno tiene mil cosas en la cabeza, y dice, 'ahora, qué va a pasar con la carrera', y de repente nos dimos cuenta que desde que estoy embarazada, mis redes estallaron. Es increíble cómo la gente te acompaña, quiere saber el paso a paso y el día a día mío", agregó Daniela.

"El tema de la panza y del embarazo cambió nuestra relación totalmente. Entendemos que no somos más pareja, que vamos a ser padres, y nos vamos a acompañar toda la vida, así que elegimos tener una relación más unida, mucho más comprensible, nos entendemos todo el tiempo, y sabemos que cómo nos llevemos va a depender la crianza de nuestros bebés".

'Pestañela' cortó con las especulaciones y aclaró cómo está el vínculo con el padre de sus hijos.

"Sí somos pareja con Thiago, estamos juntos. De hecho, ahora estamos en la casa de mi hermana viviendo, esperando que nos den la casa nueva. Alquilamos una casa nueva para los dos, con patio, ya que vamos a ser cuatro, por zona Oeste. Ansiosa esperando para armar el cuarto de los bebés, las cunitas".

Fuente: Pronto