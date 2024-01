El insólito truco de Wanda Nara para que las mujeres no le hablen a Mauro Icardi

El paso del tiempo le permitió a Wanda Nara revelar el insólito truco que utilizó con Mauro Icardi para alejar a todas las mujeres que estaban interesadas en él, incluso desde antes de comenzar a estar en pareja.

Es que la mediática pasó por Rumis, la casa del streaming, en donde su hermana se desempeña como conductora, y se animó a revelar algunas intimidades que no contó en ningún lado. Entre estas, reveló cómo fue que hizo para que las mujeres no busquen a su actual pareja.

En este contexto, Wanda Nara comenzó relatando cómo era su vínculo con Mauro Icardi en ese entonces: “Éramos muy amigos, él me contaba con quién salía, yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando, era muy Rolón, muy moderno”.

“Había como una onda en el aire, yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces”, lanzó la conductora haciendo alusión a los distintos amoríos que experimento el futbolista antes de estar con ella.

Fue así como terminó exponiendo a Mauro Icardi y los métodos que tenía para comunicarse con sus pretendientes: “Él me contaba que tenía cuatro celulares porque dividía a las mujeres por continentes, una locura. Nosotros éramos amigos, pero yo ya empecé a operar”.

“Una vez lo invito a un barco que éramos varios, no voy a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades. Estaba mi ex marido, que es la famosa foto donde estamos todos ahí. Y en un momento, Mauro me dejó su teléfono y se fue a buscar un parlante”, relató sobre los momentos previos a la maldad que le serviría para que deje de hablar con tantas mujeres.

“Él en ese entonces tenía dos teléfonos, uno era el posta al que lo llamaban los directivos y el otro de las chongas, donde tenía a todos los gatos. Miré para un lado, miré para el otro y se lo tire al agua”, confesó Wanda Nara despertando la risa de todos en Rumis.

Para colmo, más tarde, debió actuar y hacer de cuenta que estaba buscando el teléfono de Mauro Icardi: “A las 18 empieza a levantar todas las colchonetas del barco y a buscar el teléfono. Yo buscaba también, más que nadie. Pero el teléfono desapareció”.

Fuente: Pronto