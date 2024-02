Buscan a una camioneta que chocó y abandonó a una ciclista

En la zona rural de Goya, una reconocida deportista que practica ciclismo fue sido embestida por una camioneta que luego se dio a la fuga, lo cual causó gran conmoción por el accionar desaprensivo del conductor.

Se trata de Inés Herrera, quien quedó tirada sobre el pavimento de la Ruta Nacional 12, luego del impacto del vehículo que habría escapado hacia el paraje Ifrán, según detallaron.

Según las publicaciones que se viralizaron en las redes sociales, la camioneta sería una Toyota Hilux color blanca que como particularidad no tenía colocado el espejo retrovisor del lado derecho.

Atento a lo ocurrido, piden al colaboración de cualquier vecino de la zona o testigo que tenga cámaras de seguridad y pueda aportar datos muy valiosos para dar con el vehículo y su conductor.

Se trata de otro hecho, donde una deportista sufre un siniestro vial.

Desde El Litoral se dio a conocer que la múltiple campeona nacional y representante argentina, Cristina Greve fue atropellada por un vehículo el pasado 25 de enero sobre la Ruta Provincial 43, en el acceso de la localidad de Santa Ana.

A causa del siniestro vial, sufrió un fuerte traumatismo en la cadera, por el cual se halla en proceso de recuperación mediante trabajos específicos y bajo control médico.

Sobre el siniestro vial relató que “íbamos todos en el mismo sentido. El conductor del auto me dijo que me vio y que me tocó bocina, pero hubiera sido más fácil que toque el freno en lugar de la bocina” se quejó la múltiple campeona argentina.

Como consecuencia, la profesional, pidió de manera pública que se trabaje para una ley de sobrepaso.

(WA)