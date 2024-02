El Gobierno volverá a ser querellante en las causas de corrupción

El gobierno de Javier Milei decidió dar un mensaje contundente contra la corrupción y en los próximos días se presentará como querellante en causas emblemáticas como las que tienen como protagonista a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, pero también en las que esté imputado el ex presidente Mauricio Macri.

El Gobierno volverá a ser querellante a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había planteado hasta ahora que la UIF y la OA se tenían que encargar de otras tareas, pero la decisión fue revisada dentro del gabinete. “No hay arreglo ni acuerdo (con el kirchnerismo)”, destacó este viernes en una entrevista con radio Mitre.

“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, había dicho en diciembre. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la OA se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado.