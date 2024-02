Confirma 250 pacientes de dengue en toda la provincia

En la provincia de Corrientes, actualmente hay 250 pacientes con diagnóstico activo de dengue, según confirmó Angelina Bobadilla, directora del área Epidemiología del ministerio de Salud Pública.

Acerca del modo de trabajo explicó “en todos los centros de salud de la provincia ingresan a diario los pacientes con cuadros febriles”, y aclaró que no todos son a causa de esta enfermedad.

“Estuve mirando las estadísticas actuales de la guardia del hospital de Campaña y tenemos entre 60 y 80 pacientes por día con consultas febriles”, afirmó en contacto con Lt7.

Describió que “En enero, en la primera semana hubo un día en que entraron 200 consultas en una sola jornada, pero porque se produjo una autoderivación de las personas a este nosocomio", explicó la funcionaria, quien añadió: “en un comienzo la gente se saltaba la consulta en las guardias de los Caps en los barrios y asistía directamente al Campaña”.

"Después, las personas empezaron a entender que esto no es covid, que es dengue, y entonces se organizaron las consultas y la población empezó a acceder al privado, a los Caps y solo en caso de necesidad a la guardia del Campaña", detalló.

Toda la provincia se halla bajo esa modalidad.

“El -hospital de- Campaña sigue siendo un centro de referencia, y es verdad que estamos en periodo de brotes y los casos van a continuar porque estamos en épocas cálidas”, sostuvo.

Destacó que “en la Capital correntina las estadísticas están mejorando, con menos casos. Es importante el trabajo que se viene realizando en los barrios, con los descachados, limpiezas, fumigaciones y entrega de los larvicidas a las familias”, puntualizó.

Recordó que “semanas atrás la situación era más complejas con casos en todos los barrios de la Capital. Algunos de los más afectados fueron Laguna Seca, Aldana, San Martín, Molina Punta, o Río Paraná”, indicó y luego aportó otro dato al explicar que los mayores casos se dieron en las barriadas que se hallan más cercanas a la costa del río.

Dijo además que "todas las guardias están recibiendo pacientes, sobre todo en los horarios en que las consultas normales no funcionan, porque sigue el brote de dengue y va a continuar mientras dure el período cálido", advirtió.

Alertó de que “después de cada lluvia todo se activa de nuevo, el dengue es un clima dependiente, es un abordaje complejo porque el vector está dentro de las casas”.

Santo Tomé

En otro orden de cosas, el director ejecutivo del Hospital Universitario “San Juan Bautista”, de Santo Tomé Dr. Ramón Victoria salió a desmentir la muerte de un paciente por dengue en ese centro de salud, tal como trascendió en algunos medios.

En diálogo con LRA 12 señaló que "estamos transcurriendo un brote de dengue en la localidad, no es para alarmarse, no es para asustarse, es para tomar medidas". Además, remarcó que oficialmente no hay un fallecido por dengue.

Consultado sobre la cantidad de casos de la enfermedad respondió que "hoy por hoy tenemos 45 casos activos, pero venimos con un número importante desde el inicio, desde el caso 1 que tuvimos en diciembre" afirmó.

Luego explicó que “son 390 casos acumulados en Santo Tomé hasta la fecha” y consideró que “podíamos haber tenido más pacientes, pero se ve que las personas están tomando conciencia, toman los recaudos en los hogares, y eso hace que hoy estemos bastante bien.

Soy un agradecido a los equipos que están trabajando hoy, porque si recorren las calles de Santo Tomé van a ver personas recorriendo, trabajando, una barbaridad como andan estos operarios”, enfatizó Victoria.

(WA)