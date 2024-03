María Eugenia Ritó acusó al correntino Marcelo Péndola: "Devolveme mis mil faisanes"

El reconocido diseñador correntino Marcelo Péndola, elegido por celebridades y artistas fue acusado por la bailarina y vedette María Eugenia Rito por no devolver unas plumas de faisanes.

Rito formó parte del programa de Intrusos, conducido por Florencia de la V, en donde tras ser consultada por varios de sus trajes y tocados como artista, la bailarina apuntó contra el correntino.

"A vos Péndola te voy a decir, devolveme mis mil faisanes, te voy a estar llamando o te voy a estar escrachando", expresó muy enojada.

Y agregó: "Yo me los pagué, no me los pagó mi marido"

"Me dijiste que no los tenías y se los vi desfilando a mucha gente", señaló Rito en relación a las plumas perdidas.

Por último la vedette recordó que el diseñador posee un traje suyo y también lo reclamó: "Y tenés un traje mío" .