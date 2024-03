Juliana Romero se quedó por segundo año consecutivo con el Cabral de Oro

En el Complejo Turístico Municipal de Saladas y bajo la coordinación de la Dirección de Deportes y Recreación, se desarrolló la XXVIII edición de la Fiesta del Deportista Saladeño.

En el inicio de la ceremonia, primero se produjo el ingreso de la Bandera del Deporte, portada por la atleta Juliana Itatí Romero, y sus escoltas, Bautista Achitte (tenis) y Alma Mendoza (vóley).

Luego, el Director de Deportes, Dr. Juan Ángel Vera, dio la bienvenida oficial y un mensaje para toda la comunidad deportiva, en representación de la organización y la gestión municipal que encabeza el intendente Noel Gómez.

Posteriormente se pasó a las distinciones en las ternas de las disciplinas deportivas que competieron oficialmente en la temporada 2023, más reconocimientos especiales, a atletas, equipos e instituciones.

Las ternas y sus ganadores fueron las siguientes: Sehiel Esquivel (fútbol), Rodrigo Ramírez (futsal), Benicio Burna (tenis), Alex Maidana (vóley), Juliana Romero (atletismo), Luís Escobar (automovilismo – terna deporte motor), Julio López (ciclismo), Tatiana Brites (taekwondo), Hugo Benítez (básquet) y Kevin Sandoval (pádel).

Se entregaron reconocimientos especiales a: Club Atlético Saladas, campeón Prefederal 2023; Sebastián Flores y Esteban González (atletismo); Patricia Montanar, Selección Argentina de Maxi Básquet Femenino; club Estrellitas de San Antonio, Campeón del Torneo Oficial de la LSF en primera división e inferiores; a la Liga Saladeña de Fútbol (LSF), Kuñataí Básquet (femenino), Antorcha (básquet femenino, U15 y categoría libre); Asociación Civil de Veteranos de Fútbol de Saladas (ACVFS); Asociación Saladeña de Básquet (ASB); Club Social y Deportivo Antorcha (divisiones formativas U13, 17 y 19) y su entrenador Mauricio Centurión (además Selección Correntina U13); Club Atlético Saladas (formativas U13 y U15); Don Bosco (campeón Interbarrial); Automóvil Club Saladas; Gonzalo Spikerman (capitán de Atlético Saladas Pre-Federal 2024); Valentín Galarza (Selección Correntina U13 de Básquet); Federico Billordo ( Selección Correntina U15); fútbol senior (veteranos): San Lorenzo-35 años, El Porvenir 40 y 50 años, Sargento Cabral 45 años; fútbol infantil Interbarrial: Sub 8, Nicolás Tgetgel, Sub 10, San Lorencito y Sub 12-Calle Poí; Manuel Pitton y Mauro Casco (tenis); Afusa (Asociación Saladeña de Fútbol de Salón); Club Social y Deportivo La Academia (Sub10); ciclismo: MTB Cuna de Héroes, Saladas Bike y Castor Bike; futsal: Belgrano Futsal, Industrial y Dinamitas; Santiago Valega – Ultra Gym (Gimnasia Artística); Agustina Pérez (atletismo); Guillermo Villanueva y Álvaro Rolón (atletismo); CEF N° 15 – Campeón Interinstitucional de Vóley 2023, y Sergio Ramón Altamirano (pesas).

Además, se vivieron momentos emotivos con dos homenajes a personas del deporte. Se trató de don Ramón Antonio Pereira “Moncho”, un exfutbolista y dirigente que tuvo el fútbol saladeño desde su club. Además se homenajeó a Nadia Ozuna, quién hace pocos días falleció. Fue Profesora de Educación Física, involucrada en el deporte, con la práctica de vóley, arbitraje de fútbol y otras disciplinas. Sus familiares recibieron con mucha emoción el presente.

Para el cierre, se convocó al escenario a los diez ganadores de las ternas y se anunció el Cabral de Oro 2023 – Deportista del Año. Así Juliana Itatí Romero, tras su gran año compitiendo en el Mundial de Innsbruck, Austria, entre otras competencias de nivel nacional, fue elegida por segundo año consecutivo.

El secretario de Acción Social, Gustavo David Flores; y el Director de Deportes y Recreación, Juan Ángel Vera, entregaron el máximo galardón a la atleta, que entre sus palabras emocionadas dijo: “elijan hacer deporte, sirve para la vida misma y poder crecer. Gracias a todos los que hicieron posible esto y cuenten conmigo siempre”.