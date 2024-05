Regatas recibe a Gimnasia y busca sellar el pase a los cuartos de final

Luego de los dos triunfos que logró en Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes regresa al estadio José Jorge Contte en la búsqueda de la clasificación a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Este viernes, desde las 21.00 con el arbitraje de Juan Fernández, Roberto Smith y Sebastián Vasallo, recibirá la visita de Gimnasia en el tercer punto de la serie al mejor de cinco partidos.

En el caso de ganar Regatas avanzará de ronda donde enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero o Instituto de Córdoba, depende de la suerte que corra San Martín en su eliminatoria con Peñarol.

Si el vencedor es Gimnasia, habrá un cuarto punto, el domingo 2 de junio, desde las 20.30, nuevamente en el estadio ubicado en el parque Mitre.

En el caso se ser necesario un quinto partido, para eso Gimnasia deberá ganar los dos juegos en Corrientes, la Reclasificación se definirá en Comodoro Rivadavia el miércoles 5 de junio.

Regatas, undécimo en la Fase Regular, sorprendió a Gimnasia (sexto) en el inicio de la serie y ganó los dos partidos disputados en el estadio Socio Fundadores de Comodoro Rivadavia en la provincia del Chubut.

En el primer partido, el triunfo fue 89 a 83 en tiempo suplementario. Charles Thomas fue la gran figura con 23 puntos y 4 rebotes, acompañado por otros cuatro jugadores en doble dígito: Facundo Piñero (14), Franco Vieta (13), Andrés Jaime (12) y Alejandro Diez (10). En el local, el máximo anotador había sido Gerard De Vaughn con 19 tantos y 10 rebotes.

En el segundo cotejo, la victoria correntina fue 81 a 74 con la labor destacada de Diez, quien redondeó su planilla con 18 puntos y 8 rebotes. Lo siguieron Gastón Elías con 15 tantos y otra vez Piñero con 14 unidades. En Gimnasia la figura fue Iván Gramajo con 31 puntos y 6 rebotes.

En el inicio de la Reclasificación, Regatas ratificó su crecimiento como equipo que mostró en el cierre de la fase regular.

Además, recuperó a Xavier Carreras, después de la lesión en el tendón de Aquiles, para que el DT Fernando Calvi tenga una rotación más amplia. En tanto que Selem Safar suma paulatinamente mayor cantidad de minutos.

Durante la Fase Regular, Regatas y Gimnasia ya jugaron en la capital correntina y la victoria fue del Fantasma 80 a 63.

Venta de entradas

La venta de entradas durante este viernes será de 8 a 12 horas, y luego de 16 hasta la hora del juego (21).

Los precios de los ingresos a populares se finaron en $2.000 para socios de Regatas y $4.000 para no socios. Las plateas costarán $4.500 para socios y $7.000 para no socios. Por otro lado, quienes hayan sido abonados a plateas durante la temporada regular tendrán un beneficio especial, pagando en efectivo: $3.000 para socios y $5.000 no socios.