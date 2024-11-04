Realizarán una velada musical de la Orquesta Sinfónica y Raúl Lavié

El Instituto de Cultura de Corrientes informó este lunes que se realizará una velada musical que brindará Raúl Lavié y la Orquesta Sinfónica de Corrientes.

El mismo, será el miércoles 13 de noviembre, a las 21,30, en el Centro de Convenciones de Corrientes.

El costo del evento es de $10.000 y la entrada está disponible a través de la página web de https://conceptoyapire.ar/ y en la farmacia Iosfa Corrientes, Santa Fe 1244.

La velada contará con dos partes, en la primera los músicos de la Orquesta Sinfónica de Corrientes del Instituto de Cultura de Corrientes, bajo la dirección de Andrea Fusco, cambiarán sus instrumentos tradicionales por saxofones altos, tenores y barítonos, el contrabajo por el bajo eléctrico, junto a las trompetas, trombones y batería.

La Big band interpretará clásicos del género; además, como cantante invitada estará Verónica Vasco.

Para la segunda parte se presentará el reconocido y premiado cantante de tangos y actor argentino, Raúl Lavié con su Quinteto, quien entonará sus temas más populares y otros conocidos del género.

Con el aporte de tu entrada se colabora con la Fundación Oncológica de Corrientes, organización que realiza una ardua tarea de prevención y acompañamiento a los pacientes oncológicos