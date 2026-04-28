Costanera de Goya: “Es totalmente distinta, pensada para ver a cualquier punto del río"

En la previa de una de las semanas más importantes del año, el intendente Mariano Hormaechea anticipó en Hoja de Ruta la inauguración de la nueva costanera de Goya y el inicio de la Fiesta Nacional del Surubí, que este año alcanzará un récord de 1.400 embarcaciones.

El jefe comunal destacó que la obra sobre la costanera marca “un día histórico” para la ciudad, tras la reconstrucción de un espacio que había sido gravemente afectado por el avance del río. El nuevo paseo, de casi 500 metros, fue diseñado con prioridad peatonal, accesos inclusivos y una estructura tipo anfiteatro que permitirá disfrutar de la largada de lanchas como nunca antes.

“Es una costanera totalmente distinta, pensada para que desde cualquier punto se pueda ver el río”, explicó Hormaechea, y subrayó que se trata de una obra muy esperada por los vecinos.

En paralelo, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes en el marco de la Fiesta del Surubí, que comenzará con la Expo y tendrá su punto máximo el sábado con la tradicional largada. El evento no solo convoca a pescadores de todo el país, sino que también genera un fuerte impacto económico en toda la región.

“Goya está al 100% de su capacidad, y localidades vecinas también están con alta demanda. Esto moviliza toda la economía regional”, remarcó el intendente.

Por otro lado, Ormachea confirmó que el municipio trabaja en la posibilidad de reactivar el cruce fluvial con Reconquista mediante una balsa, en articulación con el Ejército Argentino y actores locales. La iniciativa apunta a recuperar la conectividad histórica de la zona y potenciar el desarrollo regional.

Finalmente, el intendente adelantó que, como cada año, la fiesta también tendrá su costado político, con la presencia de referentes provinciales y nacionales. “Goya se convierte en el epicentro político de la provincia”, afirmó.